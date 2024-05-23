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Мобилизация по-новому — как украинцам за границей обновить свои данные

23 мая 2024 18:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Мобилизация по-новому — как украинцам за границей обновить свои данные
Военный с телефоном в руках. Фото: АрмияInform
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сейчас пребывающие за рубежом украинцы имеют возможность обновить свои данные только с помощью приложения "Резерв+". Тем не менее в ближайшее время эта услуга станет доступна и в консульских учреждениях.

Об этом сообщил Кременчугский районный ТЦК и СП на своей странице в Facebook в четверг, 23 мая.

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Украинцы, снятые с военного учета в связи с выездом за границу на срок более трех месяцев, обязаны лично прибыть в ТЦК до 16 июня. Они могут сделать это только в приложении "Резерв+". В ближайшее время это будет сделано в консульских учреждениях.

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Скриншот сообщения Кременчугского районного ТЦК и СП

Ранее киевский военком объяснил, в каком случае мужчинам нужно обновлять данные именно в ТЦК. Мужчинам призывного возраста нужно обновить свои учетные данные в течение 60 дней.

Также мы рассказывали, что разработка приложения "Резерв+" обошлась в сумму примерно 3,4 млн гривен. Основным источником средств являлись донорские взносы.

украинцы
мобилизация
заграница
ТЦК и СП
военнообязанные

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