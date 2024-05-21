Мобілізація по-новому — яких змін зазнав порядок проходження ВЛК

Чоловік на прийомі в лікаря. Фото: armyinform.com.ua

Голова військово-лікарської комісії індустріального районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Дніпрі Олена Седлецька розповіла про порядок проходження ВЛК згідно з новим законом про мобілізацію. Потрібно побувати в шести лікарів.

Про це Олена Седлецька розповіла в коментарі "УП. Життя", оприлюдненому в понеділок, 20 травня.

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Яких лікарів потрібно пройти на ВЛК

Очільниця ВЛК зазначила, що військовозобов'язані повинні пройти медичне обстеження після отримання відповідного направлення від ТЦК. Чоловіки мають здати аналіз на ВІЛ, гепатити та сифіліс, а також зробити кардіограму та флюорографію. Також можливе додаткове обстеження, якщо були виявлені проблеми зі здоров’ям.

Необхідно пройти медогляд в таких лікарів:

офтальмолога;

отоларинголога;

терапевта;

хірурга;

невропатолога;

психіатра.

Як ВЛК встановлює придатність до служби

Після базового огляду та аналізу медичних даних ВЛК встановлює придатність особи, спираючись на наказ №402 Міноборони. Якщо військовозобов'язаний має хронічні захворювання, йому потрібно надати відповідні документи, опісля чого його направлять на обстеження до спеціаліста. Після цього військовозобов'язаний повинен отримати медичні висновки, які додадуть до особистої картки.

Опісля комісія вирішує, до якої категорії віднести людину:

"придатний";

"непридатний";

"придатний до служби у військових частинах";

"тимчасово непридатний".

Нагадаємо, що Олена Седлецька розповіла, як ВЛК оцінює придатність до військової служби. Комісія не враховує сукупність легких хвороб. Своєю чергою в Міноборони пояснили, як часто треба проходити ВЛК.