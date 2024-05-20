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В Міноборони відповіли, чи потрібно щорічно проходити ВЛК

20 травня 2024 17:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В Міноборони відповіли, чи потрібно щорічно проходити ВЛК
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЖОТЦК та СП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На сьогодні діє норма, що висновок ВЛК є дійсним протягом п'яти років, тому комісію не потрібно проходити щорічно. Зміни щодо щорічного проходження ВЛК можливі, однак зараз їх не запроваджували. 

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телеканалу КИЇВ24 в понеділок, 20 травня. 

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Як часто треба проходити ВЛК 

Речник Міноборони зазначив, що згідно із законодавством, висновки ВЛК є дійсними протягом п’яти років.  Однак Лазуткін не виключив можливості внесення змін у процедуру проходження ВЛК. Зокрема, у воєнний час може бути введена обов’язковість річного проходження цієї комісії. Проте він зазначив, що поки що немає конкретних законодавчих ініціатив у цьому напрямку.

"Але знову ж таки не хочеться говорити про те, що може бути, тому що чуток, проектів, ідей дуже багато. Поки вони не є, скажімо так, юридично зафіксованими, то це вже може стати приводом для спекуляцій в інформаційному полі. Не хочеться їх множити", – підкреслив Лазуткін.

Раніше Кабмін затвердив порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Повістки до Територіальних центрів комплектування почнуть надсилати поштою з 18 липня. Саме тоді минає 60 днів після набрання чинності закону про мобілізацію, відведених на оновлення військово-облікових даних.

Також до цього в У Міноборони пояснили, чи потрібно тимчасово непридатним повторно проходити ВЛК

 

Міноборони
мобілізація
війна в Україні
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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