Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби arrow

У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

20 травня 2024 21:45
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби
Військовозобов'язаний на медкомісії. Фото ілюстративне: ЛОТЦК СП/Facebook
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Військово-лікарська комісія оцінює найсерйозніше захворювання особи, що проходить призов, та на підставі цього вирішує, чи може вона служити у війську. ВЛК також не враховує сукупність легких хвороб.

Про це повідомило видавництво УП. Життя у понеділок, 20 травня.

Читайте також:

Як ВЛК оцінює придатність до служби

Голова військово-медичної комісії індустріального району ТЦК й СП міста Дніпра Олена Седлецька, роз’яснила, що через обмежені ресурси та час комісія не може провести повне обстеження за кожною окремою хворобою.

Якщо у призовника відсутні виразні захворювання та серйозні скарги на стан здоров’я, він буде визнаний придатним до військової служби.

"Якщо людина приходить з дрібними скаргами майже до кожного з лікарів — офтальмолога, лора, терапевта, хірурга, обирається домінуюча проблема, за якою ми будемо її обстежувати. Таких пацієнтів багато і якщо ми будемо робити огляд за кожною скаргою, лікарні змушені будуть працювати тільки на ВЛК", — пояснила Седлецька.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, що висновок ВЛК є дійсним протягом п'яти років, тому комісію не потрібно проходити щорічно. Зміни щодо щорічного проходження ВЛК можливі, однак зараз їх не запроваджували. 

Також до цього в у Міноборони пояснили, чи потрібно тимчасово непридатним повторно проходити ВЛК

хвороба
Україна
мобілізація
лікарі
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані
захворювання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify