У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

Військовозобов'язаний на медкомісії. Фото ілюстративне: ЛОТЦК СП/Facebook

Військово-лікарська комісія оцінює найсерйозніше захворювання особи, що проходить призов, та на підставі цього вирішує, чи може вона служити у війську. ВЛК також не враховує сукупність легких хвороб.

Про це повідомило видавництво УП. Життя у понеділок, 20 травня.

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Як ВЛК оцінює придатність до служби

Голова військово-медичної комісії індустріального району ТЦК й СП міста Дніпра Олена Седлецька, роз’яснила, що через обмежені ресурси та час комісія не може провести повне обстеження за кожною окремою хворобою.

Якщо у призовника відсутні виразні захворювання та серйозні скарги на стан здоров’я, він буде визнаний придатним до військової служби.

"Якщо людина приходить з дрібними скаргами майже до кожного з лікарів — офтальмолога, лора, терапевта, хірурга, обирається домінуюча проблема, за якою ми будемо її обстежувати. Таких пацієнтів багато і якщо ми будемо робити огляд за кожною скаргою, лікарні змушені будуть працювати тільки на ВЛК", — пояснила Седлецька.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, що висновок ВЛК є дійсним протягом п'яти років, тому комісію не потрібно проходити щорічно. Зміни щодо щорічного проходження ВЛК можливі, однак зараз їх не запроваджували.

Також до цього в у Міноборони пояснили, чи потрібно тимчасово непридатним повторно проходити ВЛК.