Мобилизация по-новому — какие изменения претерпел порядок прохождения ВВК

Мужчина на приеме у врача. Фото: armyinform.com.ua

Глава военно-врачебной комиссии индустриального районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Днепре Елена Седлецкая рассказала о порядке прохождения ВВК согласно новому закону о мобилизации. Нужно побывать в шестерых врачей.

Об этом Елена Седлецка рассказала в комментарии "УП. Життя", обнародованном в понедельник, 20 мая.

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Каких врачей нужно пройти на ВВК

Руководитель ВВК отметила, что военнообязанные должны пройти медицинское обследование после получения соответствующего направления от ТЦК. Мужчины должны сдать анализ на ВИЧ, гепатиты и сифилис, а также сделать кардиограмму и флюорографию. Также возможно дополнительное обследование, если выявлены проблемы со здоровьем.

Необходимо пройти медосмотр у следующих врачей:

офтальмолога;

отоларинголога;

терапевта;

хирурга;

невропатолог;

психиатра.

Как ВВК устанавливает пригодность к службе

После базового осмотра и анализа медицинских данных ВВК устанавливает пригодность лица, опираясь на приказ №402 Минобороны. Если военнообязанный имеет хронические заболевания, ему необходимо предоставить соответствующие документы, после чего его направят на обследование к специалисту. После этого военнообязанный должен получить медицинские выводы, которые добавят к личной карточке.

Затем комиссия решает, к какой категории отнести человека:

"пригодный";

"непригодный";

"пригоден к службе в воинских частях";

"временно непригоден".

Напомним, что Елена Седлецкая рассказала, как ВВК оценивает пригодность к военной службе. Комиссия не учитывает совокупность легких заболеваний. В свою очередь в Минобороны объяснили, как часто нужно проходить ВВК.