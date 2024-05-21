Мобилизация по-новому — какие изменения претерпел порядок прохождения ВВК
Глава военно-врачебной комиссии индустриального районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Днепре Елена Седлецкая рассказала о порядке прохождения ВВК согласно новому закону о мобилизации. Нужно побывать в шестерых врачей.
Об этом Елена Седлецка рассказала в комментарии "УП. Життя", обнародованном в понедельник, 20 мая.
Каких врачей нужно пройти на ВВК
Руководитель ВВК отметила, что военнообязанные должны пройти медицинское обследование после получения соответствующего направления от ТЦК. Мужчины должны сдать анализ на ВИЧ, гепатиты и сифилис, а также сделать кардиограмму и флюорографию. Также возможно дополнительное обследование, если выявлены проблемы со здоровьем.
Необходимо пройти медосмотр у следующих врачей:
- офтальмолога;
- отоларинголога;
- терапевта;
- хирурга;
- невропатолог;
- психиатра.
Как ВВК устанавливает пригодность к службе
После базового осмотра и анализа медицинских данных ВВК устанавливает пригодность лица, опираясь на приказ №402 Минобороны. Если военнообязанный имеет хронические заболевания, ему необходимо предоставить соответствующие документы, после чего его направят на обследование к специалисту. После этого военнообязанный должен получить медицинские выводы, которые добавят к личной карточке.
Затем комиссия решает, к какой категории отнести человека:
- "пригодный";
- "непригодный";
- "пригоден к службе в воинских частях";
- "временно непригоден".
Напомним, что Елена Седлецкая рассказала, как ВВК оценивает пригодность к военной службе. Комиссия не учитывает совокупность легких заболеваний. В свою очередь в Минобороны объяснили, как часто нужно проходить ВВК.
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