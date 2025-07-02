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Головна Мобілізація Мобілізація потрібна, але їй є краща заміна, — Святослав Паламар

Мобілізація потрібна, але їй є краща заміна, — Святослав Паламар

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 01:30
На думку Святослава Паламаря, попри порушення ТЦК без мобілізації Україні не обійтись, але треба посилювати рекрутингову систему
Підполковник Святослав Паламар (позивний Калина). Фото: Вікімедіа

Щоб успішно протистояти російській агресії Україні не обійтись без мобілізаційних заходів і вони вкрай потрібні в нинішній ситуації. Окремі випадки порушень з боку ТЦК не повинні впливати на цей важливий процес, хоча альтернативою є повноцінний рекрутинг.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив підполковник Святослав Паламар (позивний Калина), який у складі "Азову" героїчно боронив Маріуполь.

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Які у мобілізації є особливості

Обговорюючи рекрутингову систему "Азову", Паламар зазначив, що під час війни існує три етапи набору кадрів. На початковому етапі, особливо в умовах оборонної війни, як у випадку України, відбувається масовий потік охочих долучитися до захисту держави.

Однак, згодом потреба у якісному та спеціалізованому наборі зростає. Тоді мобілізація стає необхідним інструментом для поповнення резервів армії та забезпечення підрозділів кваліфікованими військовослужбовцями.

Паламар також підкреслив важливість рекрутингу, спрямованого на пошук мотивованих та талановитих кандидатів, які чітко усвідомлюють свої цілі.

Він визнає необхідність мобілізації, але зауважує, що окремі випадки порушень з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не повинні дискредитувати всю систему.

Святослав Паламар вважає, що такі інциденти можуть бути спровоковані російською пропагандою.  Він також зазначив, що жорсткі дії ТЦК та СП можуть сприяти збільшенню кількості добровольців до "Азову", які прагнуть уникнути невизначеного призначення.

Раніше ми повідомляли, що на думку командира батальйону безпілотних систем "Рейд" Євгена Карася, якщо людину мобілізували, це означає, що її автоматично відправлять на передову. Військовозобов'язаний може домовитися про призначення на певну посаду.

Також ми інформували, що військовослужбовець ЗСУ може перевестись з одного підрозділу до іншого через застосунок "Армія+". Але для цього потрібно дотриматися двох важливих умов.

ЗСУ бригада "Азов" мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані Рекрутинг ситуація на фронті
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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