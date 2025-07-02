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Главная Мобилизация Мобилизация нужна, но ей есть лучшая замена, — Святослав Паламар

Мобилизация нужна, но ей есть лучшая замена, — Святослав Паламар

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 01:30
По мнению Святослава Паламаря, несмотря на нарушение ТЦК без мобилизации Украине не обойтись, но надо усиливать рекрутинговую систему
Подполковник Святослав Паламар (позывной Калина). Фото: Викимедиа

Чтобы успешно противостоять российской агрессии Украине не обойтись без мобилизационных мероприятий и они крайне необходимы в нынешней ситуации. Отдельные случаи нарушений со стороны ТЦК не должны влиять на этот важный процесс, хотя альтернативой является полноценный рекрутинг.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил подполковник Святослав Паламар (позывной Калина), который в составе "Азова" героически защищал Мариуполь.

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Какие у мобилизации есть особенности

Обсуждая рекрутинговую систему "Азова", Паламар отметил, что во время войны существует три этапа набора кадров. На начальном этапе, особенно в условиях оборонительной войны, как в случае Украины, происходит массовый поток желающих присоединиться к защите государства.

Однако, впоследствии потребность в качественном и специализированном наборе растет. Тогда мобилизация становится необходимым инструментом для пополнения резервов армии и обеспечения подразделений квалифицированными военнослужащими.

Паламар также подчеркнул важность рекрутинга, направленного на поиск мотивированных и талантливых кандидатов, которые четко осознают свои цели.

Он признает необходимость мобилизации, но отмечает, что отдельные случаи нарушений со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не должны дискредитировать всю систему.

Святослав Паламар считает, что такие инциденты могут быть спровоцированы российской пропагандой. Он также отметил, что жесткие действия ТЦК и СП могут способствовать увеличению количества добровольцев в "Азов", которые стремятся избежать неопределенного назначения.

Ранее мы сообщали, что по мнению командира батальона беспилотных систем "Рейд" Евгения Карася, если человека мобилизовали, это означает, что его автоматически отправят на передовую. Военнообязанный может договориться о назначении на определенную должность.

Также мы информировали, что военнослужащий ВСУ может перевестись из одного подразделения в другое через приложение "Армия+". Но для этого нужно соблюсти два важных условия.

ВСУ бригада "Азов" мобилизация ТЦК и СП военнообязанные Рекрутинг ситуация на фронте
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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