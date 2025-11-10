Кого не мобилизуют из-за рака - полный перечень решений ВВК

Врач рассматривает снимки. Фото иллюстративное: Pexels

В Украине пригодность к службе для лиц с новообразованиями определяет военно-врачебная комиссия. По результатам осмотра ВВК принимает одно из трех решений: непригоден к военной службе, пригоден для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских, логистических, связных, охранных и других подразделениях небоевого профиля, и пригоден.

Какие виды онкозаболеваний по приказу Минобороны №402 позволяют служить в армии и наоборот не дают стать на защиту страны — читайте на Новини.LIVE.

В каких случаях онкология делает военнообязанных непригодными к военной службе

Непригодность устанавливают прежде всего при тяжелых, прогрессирующих или неизлечимых состояниях, а также при активном течении злокачественных процессов.

К таковым относятся опухоли головного и спинного мозга, а также новообразования оболочек мозга и ЦНС неопределенного характера, если они прогрессируют или вызывают стойкие параличи, глубокие парезы, выраженные нарушения чувствительности или трофики. Сюда же относят новообразования эндокринных желез неизвестной природы с тяжелыми последствиями.

Также непригодными признают лиц со злокачественными опухолями костей и суставов независимо от стадии, а также с любыми другими злокачественными новообразованиями при наличии отдаленных метастазов после нерадикального вмешательства или при прогрессировании или рецидиве после лечения.

Кроме того, служить в армии не позволяют гематологические болезни: злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных тканей, а также смежные диагнозы, когда требуется специфическое противоопухолевое лечение.

Может ли человек быть непригодным из-за ремиссии

Непригодность устанавливают и в случаях, когда ремиссия после полного курса лечения длится менее трех лет. Так же решение принимают при миелодиспластических синдромах с выраженным анемическим синдромом, требующим регулярных переливаний, при полицитемии в миелофибротической стадии или с тяжелыми тромбогеморрагическими осложнениями, а также при эссенциальной тромбоцитемии с осложнениями, требующими госпитализации.

Годен ли человек к службе в ВСУ при доброкачественных опухолях

Непригодными к службе в армии считают и при наличии ряда доброкачественных, но функционально тяжелых состояний:

новообразованиях нервной системы с прогрессирующими неврологическими дефицитами и болевыми синдромами;

массах средостения со значительными клиническими проявлениями; поражениях бронхолегочного аппарата с кровохарканьем, бронхостенозом или ателектазом;

новообразованиях пищеварительного тракта, существенно нарушающих прохождение пищи; поражениях эндокринных органов с выраженными гормональными сдвигами;

больших множественных кистах или гемангиомах печени, занимающих более 30% органа или имеющих размер от 5 см.

