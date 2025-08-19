Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Мобілізація призовників — варіант, коли це можливо

Мобілізація призовників — варіант, коли це можливо

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 20:00
Мобілізація в Україні призовника - коли можуть мобілізувати
Українські призовники. Фото: "Новинарня"

Громадяни, які перебувають на військовому обліку і не досягли 25-річного віку, маючи статус "призовник", не можуть бути призвані до Збройних сил України. Втім, існує один виняток, коли військова служба для таких осіб є реальною.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Мобілізація призовника — можлива чи ні

До юристів звернувся громадянин, який ще не досяг 25-річного віку і має статус "призовник".

Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати до Збройних сил України у нинішній час.

Адвокат В’ячеслав Кирда, коментуючи ситуацію, пояснив громадянину, що його мобілізація є неможливою.

"Якщо Ви призовник, Ви автоматично не підлягаєте військовому обліку. Вас не можуть мобілізувати", — наголосив Кирда.

Єдиний виняток з правила

Разом з тим, інший юрист, Владислав Дерій, зазначив, що існує один випадок, коли призовник може потрапити до Збройних сил України.

"Ви можете бути призвані на військову службу лише в тому випадку, якщо добровільно підпишете контракт", — підкреслив Дерій.

Але примусово мобілізувати призовника неможливо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у чому різниця між військовозобов'язаним та призовником.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливо забронювати громадянина до 25 років.

військовий призов військовий облік мобілізація військова служба призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації