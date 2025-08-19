Мобілізація в Україні призовника - коли можуть мобілізувати

Українські призовники. Фото: "Новинарня"

Громадяни, які перебувають на військовому обліку і не досягли 25-річного віку, маючи статус "призовник", не можуть бути призвані до Збройних сил України. Втім, існує один виняток, коли військова служба для таких осіб є реальною.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація призовника — можлива чи ні

До юристів звернувся громадянин, який ще не досяг 25-річного віку і має статус "призовник".

Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати до Збройних сил України у нинішній час.

Адвокат В’ячеслав Кирда, коментуючи ситуацію, пояснив громадянину, що його мобілізація є неможливою.

"Якщо Ви призовник, Ви автоматично не підлягаєте військовому обліку. Вас не можуть мобілізувати", — наголосив Кирда.

Єдиний виняток з правила

Разом з тим, інший юрист, Владислав Дерій, зазначив, що існує один випадок, коли призовник може потрапити до Збройних сил України.

"Ви можете бути призвані на військову службу лише в тому випадку, якщо добровільно підпишете контракт", — підкреслив Дерій.

Але примусово мобілізувати призовника неможливо.

