Главная Мобилизация Мобилизация призывников — вариант, когда это возможно

Мобилизация призывников — вариант, когда это возможно

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 20:00
Мобилизация в Украине призывника - когда могут мобилизовать
Украинские призывники. Фото: "Новинарня"

Граждане, состоящие на воинском учете и не достигшие 25-летнего возраста, имея статус "призывник", не могут быть призваны в Вооруженные силы Украины. Впрочем, существует одно исключение, когда военная служба для таких лиц является реальной.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Читайте также:

Мобилизация призывника — возможна или нет

К юристам обратился гражданин, который еще не достиг 25-летнего возраста и имеет статус "призывник".

Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать в Вооруженные силы Украины в нынешнее время.

Адвокат Вячеслав Кирда, комментируя ситуацию, объяснил гражданину, что его мобилизация невозможна.

"Если Вы призывник, Вы автоматически не подлежите воинскому учету. Вас не могут мобилизовать", — подчеркнул Кирда.

Единственное исключение из правила

Вместе с тем, другой юрист, Владислав Дерий, отметил, что существует один случай, когда призывник может попасть в Вооруженные силы Украины.

"Вы можете быть призваны на военную службу только в том случае, если добровольно подпишете контракт", — подчеркнул Дерий.

Но принудительно мобилизовать призывника невозможно.

Напомним, мы ранее писали о том, в чем разница между военнообязанным и призывником.

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли забронировать гражданина до 25 лет.

военный призыв военный учет мобилизация военная служба призывник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
