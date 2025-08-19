Мобилизация в Украине призывника - когда могут мобилизовать

Украинские призывники. Фото: "Новинарня"

Граждане, состоящие на воинском учете и не достигшие 25-летнего возраста, имея статус "призывник", не могут быть призваны в Вооруженные силы Украины. Впрочем, существует одно исключение, когда военная служба для таких лиц является реальной.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Мобилизация призывника — возможна или нет

К юристам обратился гражданин, который еще не достиг 25-летнего возраста и имеет статус "призывник".

Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать в Вооруженные силы Украины в нынешнее время.

Адвокат Вячеслав Кирда, комментируя ситуацию, объяснил гражданину, что его мобилизация невозможна.

"Если Вы призывник, Вы автоматически не подлежите воинскому учету. Вас не могут мобилизовать", — подчеркнул Кирда.

Единственное исключение из правила

Вместе с тем, другой юрист, Владислав Дерий, отметил, что существует один случай, когда призывник может попасть в Вооруженные силы Украины.

"Вы можете быть призваны на военную службу только в том случае, если добровольно подпишете контракт", — подчеркнул Дерий.

Но принудительно мобилизовать призывника невозможно.

