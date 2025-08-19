Мобилизация в Украине призывника - когда могут мобилизовать

Мобилизация призывников — вариант, когда это возможно
Граждане, состоящие на воинском учете и не достигшие 25-летнего возраста, имея статус "призывник", не могут быть призваны в Вооруженные силы Украины. Впрочем, существует одно исключение, когда военная служба для таких лиц является реальной.
Мобилизация призывника — возможна или нет
К юристам обратился гражданин, который еще не достиг 25-летнего возраста и имеет статус "призывник".
Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать в Вооруженные силы Украины в нынешнее время.
Адвокат Вячеслав Кирда, комментируя ситуацию, объяснил гражданину, что его мобилизация невозможна.
"Если Вы призывник, Вы автоматически не подлежите воинскому учету. Вас не могут мобилизовать", — подчеркнул Кирда.
Единственное исключение из правила
Вместе с тем, другой юрист, Владислав Дерий, отметил, что существует один случай, когда призывник может попасть в Вооруженные силы Украины.
"Вы можете быть призваны на военную службу только в том случае, если добровольно подпишете контракт", — подчеркнул Дерий.
Но принудительно мобилизовать призывника невозможно.
