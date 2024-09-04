Спеціаліст і магістр, відмінності - відстрочка для спеціаліста і магістра - коли відстрочка магістру не надається

Студенти на навчанні. Фото: rivne1.tv

Студенти з дипломом спеціаліста, яким вдалося вступити до магістратури, не матимуть права на відстрочку від мобілізації. Річ у тім, що ці два освітні рівні, існуючі нині магістри та давно анульовані спеціалісти, визнані фактично одним і тим же, тому тут порушується принцип послідовності рівнів здобутої освіти.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Відстрочка для студентів

Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації, якщо вони не порушують принцип послідовності рівнів здобутої освіти.

Цей принцип означає, що кожен здобутий рівень освіти має бути вищим за попередній, а коли студент повторно навчається на тому самому рівні — відстрочка у такому випадку не надається.

Чому спеціаліст дорівнює магістру

У ситуації з освітніми рівнями виникла одна проблема, бо до певного моменту в системі освіти був такий кваліфікаційний рівень "спеціаліст", між бакалавром та магістром. Згодом його анулювали, прирівнявши усіх, хто здобув диплом цього рівня, до магістрів.

Тому, як зазначив юрист В’ячеслав Кирда, студент магістратури із дипломом спеціаліста не може розраховувати на відстрочку: "Якщо Ви здобули спеціаліста, зараз по магістратурі оформити відстрочку буде доволі складно, практично неможливо".

Адвокат Юрій Айвазян, підтвердивши відсутність відстрочки у такому випадку, додав, що студент з дипломом спеціаліста не мав би взагалі навчатися у магістратурі.

"Якщо в довідці з ЄДЕБО зазначено, що Ви порушуєте послідовність отримання освіти, то шансів отримати відстрочку по навчанню я у Вас не бачу. Що стосується не зовсім коректної поведінки вишу в цьому випадку, то за тим, на жаль, стоїть лише банальне бажання у будь який спосіб заробити гроші", — упевнений юрист.