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Мобилизация студентов — какие два образовательных уровня дублируют друг друга, аннулируя отсрочку

4 сентября 2024 22:51
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Специалист и магистр, отличия - отсрочка для специалиста и магистра - когда отсрочка магистра не предоставляется
Студенты на учебе. Фото: rivne1.tv
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Студенты с дипломом специалиста, которым удалось поступить в магистратуру, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации. Дело в том, что эти два образовательных уровня, существующие ныне магистры и давно аннулированные специалисты, признаны фактически одним и тем же, поэтому нарушается принцип последовательности уровней полученного образования.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, если они не нарушают принцип последовательности уровней полученного образования.

Этот принцип означает, что каждый полученный уровень образования должен быть выше предыдущего, а когда студент повторно учится на том же уровне — отсрочка в таком случае не предоставляется.

Почему специалист равен магистру

В ситуации с образовательными уровнями возникла одна проблема, потому что до определенного момента в системе образования был такой квалификационный уровень "специалист" между бакалавром и магистром. Впоследствии его аннулировали, приравняв всех, кто получил диплом этого уровня, к магистрам.

Поэтому, как отметил юрист Вячеслав Кирда, студент магистратуры с дипломом специалиста не может рассчитывать на отсрочку: "Если вы получили специалиста, сейчас по магистратуре оформить отсрочку будет сложно, практически невозможно".

Адвокат Юрий Айвазян, подтвердив отсутствие отсрочки в таком случае, добавил, что студент с дипломом специалиста не должен вообще учиться в магистратуре.

"Если в справке с ЕГЭБО указано, что Вы нарушаете последовательность получения образования, то шансов получить отсрочку по обучению я у Вас не вижу. Что касается не совсем корректного поведения вуза в этом случае, то за этим, к сожалению, стоит лишь банальное желание во что бы то ни стало заработать деньги", — уверен юрист.

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