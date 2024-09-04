Специалист и магистр, отличия - отсрочка для специалиста и магистра - когда отсрочка магистра не предоставляется

Студенты на учебе. Фото: rivne1.tv

Студенты с дипломом специалиста, которым удалось поступить в магистратуру, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации. Дело в том, что эти два образовательных уровня, существующие ныне магистры и давно аннулированные специалисты, признаны фактически одним и тем же, поэтому нарушается принцип последовательности уровней полученного образования.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Отсрочка для студентов

Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, если они не нарушают принцип последовательности уровней полученного образования.

Этот принцип означает, что каждый полученный уровень образования должен быть выше предыдущего, а когда студент повторно учится на том же уровне — отсрочка в таком случае не предоставляется.

Почему специалист равен магистру

В ситуации с образовательными уровнями возникла одна проблема, потому что до определенного момента в системе образования был такой квалификационный уровень "специалист" между бакалавром и магистром. Впоследствии его аннулировали, приравняв всех, кто получил диплом этого уровня, к магистрам.

Поэтому, как отметил юрист Вячеслав Кирда, студент магистратуры с дипломом специалиста не может рассчитывать на отсрочку: "Если вы получили специалиста, сейчас по магистратуре оформить отсрочку будет сложно, практически невозможно".

Адвокат Юрий Айвазян, подтвердив отсутствие отсрочки в таком случае, добавил, что студент с дипломом специалиста не должен вообще учиться в магистратуре.

"Если в справке с ЕГЭБО указано, что Вы нарушаете последовательность получения образования, то шансов получить отсрочку по обучению я у Вас не вижу. Что касается не совсем корректного поведения вуза в этом случае, то за этим, к сожалению, стоит лишь банальное желание во что бы то ни стало заработать деньги", — уверен юрист.