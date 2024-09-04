Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Відстрочка для аспіранта — чи потрібні ВЛК та паперовий документ arrow

Відстрочка для аспіранта — чи потрібні ВЛК та паперовий документ

4 вересня 2024 01:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для науковців - аспіранти та мобілізація - які документи потрібні для оформлення відстрочки в аспірантурі
Аспіранти на занятті. Фото: uworld.news
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Аспіранти можуть оформити відстрочку від мобілізації навіть за відсутності паперового військово-облікового документу. Цей документ доведеться оформити разом із відстрочкою, а от на ВЛК таких громадян не мають права направляти.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Мобілізація та відстрочка

В умовах дії воєнного стану в Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення.

Під час цього процесу частина громадян звільняється від призову, зокрема, студенти та аспіранти українських вишів.

Військові квитки та ВЛК

Аспіранти можуть отримати відстрочку навіть без наявності актуальних військово-облікових документів.

"При оформленні відстрочки Вас обов'язково зобов'яжуть оформити військово-обліковий документ на бланку", — пояснив Владислав Дерій.

Він також додав, що, попри вимогу оформити тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, відправляти такого громадянина на військово-лікарську комісію незаконно.

"В будь-якому випадку Ви не підлягаєте мобілізації, якщо Вас, навіть, направлять на ВЛК та визнають придатним, то при неправомірному врученні мобілізаційного розпорядження або повістки на відправку після медогляду — вимагайте Акт відмови, де вкажете, що маєте право на відстрочку, яким Вам не дали скористатися", — відповів такому громадянину юрист.

Також важливі новини дня по темі:

освіта студенти мобілізація відстрочка Аспірант

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 На фронті потрібні люди, що знаються на електриці — кого запрошують до полку "Азов"

Термінова новина

03:00 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо про ворожу атаку

02:54 Черговий день Паралімпіади був для України "врожайним" — скільки медалей вдалось завоювати

02:30 Що робити мобілізованим, якщо їх права порушили — адвокат пояснив алгоритм дій

02:14 ЗСУ будуть утримувати Курську область — Зеленський розповів про свій план

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

02:00 Ворожі бомбардувальники Ту-95МС здійснили виліт — що відомо про загрозу

01:50 Укрзалізниця хоче купити штори на 7 млн гривень — як пояснюють таку вартість

01:32 На Львівщині чоловік не показав поліцейським документи — як його покарав суд

01:30 Відстрочка для аспіранта — чи потрібні ВЛК та паперовий документ

01:17 В Монголії затримали не Путіна, а протестувальників — в уряді відверто сказали, що залежать від РФ

03:26 На фронті потрібні люди, що знаються на електриці — кого запрошують до полку "Азов"

Термінова новина

03:00 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо про ворожу атаку

02:54 Черговий день Паралімпіади був для України "врожайним" — скільки медалей вдалось завоювати

02:30 Що робити мобілізованим, якщо їх права порушили — адвокат пояснив алгоритм дій

02:14 ЗСУ будуть утримувати Курську область — Зеленський розповів про свій план

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

02:00 Ворожі бомбардувальники Ту-95МС здійснили виліт — що відомо про загрозу

01:50 Укрзалізниця хоче купити штори на 7 млн гривень — як пояснюють таку вартість

01:32 На Львівщині чоловік не показав поліцейським документи — як його покарав суд

01:30 Відстрочка для аспіранта — чи потрібні ВЛК та паперовий документ

01:17 В Монголії затримали не Путіна, а протестувальників — в уряді відверто сказали, що залежать від РФ

Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Text

17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

Text

11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

Text

08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Text

08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець