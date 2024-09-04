Відстрочка для науковців - аспіранти та мобілізація - які документи потрібні для оформлення відстрочки в аспірантурі

Аспіранти на занятті. Фото: uworld.news

Аспіранти можуть оформити відстрочку від мобілізації навіть за відсутності паперового військово-облікового документу. Цей документ доведеться оформити разом із відстрочкою, а от на ВЛК таких громадян не мають права направляти.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Мобілізація та відстрочка

В умовах дії воєнного стану в Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення.

Під час цього процесу частина громадян звільняється від призову, зокрема, студенти та аспіранти українських вишів.

Військові квитки та ВЛК

Аспіранти можуть отримати відстрочку навіть без наявності актуальних військово-облікових документів.

"При оформленні відстрочки Вас обов'язково зобов'яжуть оформити військово-обліковий документ на бланку", — пояснив Владислав Дерій.

Він також додав, що, попри вимогу оформити тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, відправляти такого громадянина на військово-лікарську комісію незаконно.

"В будь-якому випадку Ви не підлягаєте мобілізації, якщо Вас, навіть, направлять на ВЛК та визнають придатним, то при неправомірному врученні мобілізаційного розпорядження або повістки на відправку після медогляду — вимагайте Акт відмови, де вкажете, що маєте право на відстрочку, яким Вам не дали скористатися", — відповів такому громадянину юрист.