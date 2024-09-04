Військово-лікарська комісія - хто має проходити ВЛК - яка категорія не зобов'язана іти на повторну ВЛК

Проходження військово-лікарської комісії. Фото: dialog.ua

Після змін у законодавстві частина громадян України має пройти повторну військово-лікарську комісію, аби уточнити придатність особи до військової служби. Але ті громадяни, які були раніше виключені з військового обліку через стан здоров’я, звільняються від проходження повторної ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

На ВЛК, але не усім

Під час проведення загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян, згідно зі змінами у законодавстві, має пройти повторну військово-лікарську комісію.

Але це стосується не всіх — є категорія громадян, які не повинні проходити повторну ВЛК.

Хто не має проходити повторну ВЛК і реєструватися в "Оберіг"

Юрій Айвазян пояснив, що йдеться про тих громадян, які раніше були виключені з військового обліку — але не усіх, а лише тих, яких виключили через проблеми зі здоров’ям.

"Якщо особа була виключена з обліку за станом здоров'я, вона не зобов'язана повторно проходити ВЛК", — запевнив адвокат.

Він також додав, що такому громадянину не треба і реєструватися у державному реєстрі "Оберіг".