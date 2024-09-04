Військово-лікарська комісія - хто має проходити ВЛК - яка категорія не зобов'язана іти на повторну ВЛК

Повторна ВЛК — яка категорія громадян не зобов'язана її проходити
Після змін у законодавстві частина громадян України має пройти повторну військово-лікарську комісію, аби уточнити придатність особи до військової служби. Але ті громадяни, які були раніше виключені з військового обліку через стан здоров’я, звільняються від проходження повторної ВЛК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
На ВЛК, але не усім
Під час проведення загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян, згідно зі змінами у законодавстві, має пройти повторну військово-лікарську комісію.
Але це стосується не всіх — є категорія громадян, які не повинні проходити повторну ВЛК.
Хто не має проходити повторну ВЛК і реєструватися в "Оберіг"
Юрій Айвазян пояснив, що йдеться про тих громадян, які раніше були виключені з військового обліку — але не усіх, а лише тих, яких виключили через проблеми зі здоров’ям.
"Якщо особа була виключена з обліку за станом здоров'я, вона не зобов'язана повторно проходити ВЛК", — запевнив адвокат.
Він також додав, що такому громадянину не треба і реєструватися у державному реєстрі "Оберіг".
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