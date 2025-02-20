Мобілізація в Україні 2025 — що загрожує чоловікам за відмову від медогляду в ТЦК

Військовозобов'язаний чоловік проходить медкомісію. Фото: mil.in.ua

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації усі військовозобов'язані чоловіки повинні обов'язково проходити військово-лікарську комісію раз на рік для визначення ступеня придатності до військової служби. Без висновку ВЛК особу не можуть призвати до лав ЗСУ.

Як можуть покарати військовозобов'язаного чоловіка за відмову проходити медичний огляд у ТЦК та СП, пише "Факти ICTV".

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Нагадаємо, що порядок проходження ВЛК затверджує наказ №402 Міноборони України, а саме Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, яке є підрозділом документа.

Чи може військовозобов'язаний відмовитися від ВЛК

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", кожен громадянин, який підлягає мобілізації, зобов'язаний пройти ВЛК. Відмовитися від процедури на законних підставах неможливо.

Тож, відмова або неявка на ВЛК може трактуватися як ухилення від виконання військового обов'язку. Таку особу можуть притягнути до відповідальності.

Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК та СП. Скриншот з відео на Youtube

Яке покарання загрожує за відмову від ВЛК

Відмова від проходження медичної комісії кваліфікується як адміністративне правопорушення, що карається штрафом. ТЦК та СП мають право ухвалюють рішення щодо накладення адміністративного стягнення.

Розміри штрафів визначаються відповідними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст. 210, 210-1, 211 КУпАП). Наразі сума може становити від 17 до 25,5 тис. грн.

Однак, якщо особа навіть після сплати штрафу продовжує ухилятися від ВЛК, до неї можуть бути застосовані більш суворі заходи, зокрема кримінальна відповідальність.

Отже, проходження ВЛК є невід'ємною частиною процесу мобілізації. А ухилення від цього обов'язку може мати серйозні наслідки.

Раніше ми повідомляли, скільки часу дають військовозобов'язаним чоловікам для проходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, ми розповідали, що робити військовозобов'язаним, якщо ТЦК не видав висновок військово-лікарської комісії.

Також ми інформували, чи повинні обмежено придатні проходити ВЛК без виклику ТЦК.