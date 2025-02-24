Хотя студенты имеют отсрочку от мобилизации, есть особенности, которые позволяют их призвать в ряды ВСУ

Студенты на лекции. Иллюстративное фото: УНИАН

В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизации", лица, получающие профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное предвысшее и высшее образование по дневной или дуальной формам обучения освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации. То же касается и аспирантов, однако все равно есть нюансы, которые надо учитывать.

Об особенностях мобилизации студентов информирует ТСН.

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Лица, обучающиеся по дневной или дуальной форме, освобождаются от призыва до получения диплома. Пока военнообязанный имеет подтверждение своего статуса студента, аспиранта или докторанта дневной или дуальной формы обучения, он пользуется правом на отсрочку.

Мобилизация студентов возможна в промежуточные периоды между этапами обучения, например, после окончания колледжа и поступления в университет, после получения степени бакалавра и поступления на магистерскую программу, или после окончания высшего учебного заведения и поступления в аспирантуру.

Например, если большинство высших учебных заведений выдают дипломы бакалавров в конце июня или в начале июля, а зачисление в магистратуру происходит в начале сентября, то с начала июля до начала сентября военнообязанный не имеет права на отсрочку.

Также повестка может быть вручена студенту до получения диплома в случае его отчисления или исключения из учебного заведения. Пока нет приказа об отчислении, право на отсрочку действует. Когда решение об отчислении вступает в силу, военнообязанный теряет статус студента и может быть мобилизован.

Закон не запрещает вручение повесток студентам колледжей и университетов. Однако, если студент предъявит студенческий билет сотрудникам военкомата, они могут решить не вручать ему повестку.

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