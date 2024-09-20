Нові правила відстрочки для студентів 2024 - що треба зробити до 1 жовтня

Мобілізація студентів з 1 жовтня — як оформити відстрочку
Студенти українських освітніх закладів мають оформити відстрочку до 1 жовтня. Та це не відстрочка від мобілізації, а відстрочка від проходження базової військової служби, яка після змін у законодавстві замінила строкову службу.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка для студентів
Студенти українських освітніх закладів мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період.
Відстрочка надається студентам, якщо вони дотримуються двох ключових умов — навчаються на денному чи дуальному відділенні, а також не порушують правила послідовності здобутої освіти.
Яку відстрочку треба оформити до 1 жовтня
До юристів звернувся студент із питанням, чи існують якісь часові рамки щодо оформлення відстрочки — тобто до якої дати треба оформити відстрочку.
"Термінів подачі заяви на відстрочку від мобілізації чинне законодавство не містить", — підкреслив Юрій Айвазян.
Адвокат додав, що існує інша дата — 1 жовтня. Але вона стосується зовсім іншої відстрочки.
"Вимога "1 жовтня" стосується відстрочки від базової військової служби, яка замінила собою строкову службу", — пояснив юрист.
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