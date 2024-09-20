Новые правила отсрочки для студентов 2024 года - что нужно сделать до 1 октября

Мобилизация студентов с 1 октября — как оформить отсрочку
Студенты украинских образовательных учреждений должны оформить отсрочку до 1 октября. Это не отсрочка от мобилизации, а отсрочка от прохождения базовой военной службы, которая после изменений в законодательстве заменила срочную службу.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка для студентов
Студенты украинских образовательных учреждений имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период.
Отсрочка предоставляется студентам, если они соблюдают два ключевых условия — учатся на дневном или дуальном отделении, а также не нарушают правила последовательности полученного образования.
Какую отсрочку нужно оформить до 1 октября
К юристам обратился студент с вопросом, существуют ли какие-то временные рамки по оформлению отсрочки — то есть, к какой дате нужно оформить отсрочку.
"Сроков подачи заявления на отсрочку от мобилизации действующее законодательство не содержит", — подчеркнул Юрий Айвазян.
Адвокат добавил, что существует другая дата — 1 октября. Но она касается совсем другой отсрочки.
"Требование "1 октября" касается отсрочки от базовой военной службы, заменившей собой срочную службу", — пояснил юрист.
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