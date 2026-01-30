Втрата відстрочки через аліменти — у Мін’юсті повідомили нюанси

Дитина з грошима з копилки. Ілюстративне фото: pexels.com

Багатодітні батьки можуть втратити право на відстрочку від призову через накопичені борги по аліментах. Якщо заборгованість перевищує суму платежів за три місяці, закон дозволяє мобілізувати такого громадянина.

Про це повідомляє видання "Судово-юридична газета" з посиланням на роз’яснення Міністерства юстиції України.

Хто ризикує потрапити до армії попри наявність дітей

Закон захищає багатодітні родини. Чоловіки та жінки, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, мають право на імунітет від призову. Проте фінансова дисципліна тепер стала обов'язковою умовою — гроші мають надходити вчасно.

Уряд затвердив ці жорсткі правила постановою № 560 у травні 2024 року. Юристи Мін’юсту пояснюють: право на відстрочку зберігається лише доти, доки батько фактично утримує дітей. Борг — це порушення цієї умови. ТЦК розцінює тримісячну заборгованість як підставу для скасування пільги.

Як підтвердити відсутність боргів

Для підтвердження свого статусу військовозобов'язаний має надати пакет документів до територіального центру комплектування. Вам знадобляться свідоцтва про народження дітей та документи про шлюб. Якщо ви розлучені, додайте рішення суду про місце проживання дітей. Головний документ у цій теці — довідка з Єдиного реєстру боржників. Вона підтверджує, що у вас немає "хвостів" перед родиною.

Чиновники радять не ризикувати — сплачуйте аліменти регулярно. Передавайте державному виконавцю підтвердження кожного платежу. Зберігайте квитанції. Регулярно перевіряйте своє прізвище у базі боржників. Навіть короткочасна затримка грошей може стати причиною для візиту до навчального центру ЗСУ.

