Відстрочка від мобілізації 2025 — на який термін надається після операції

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні навіть під час воєнного стану та загальної мобілізації є категорії чоловіків, які мають право на відстрочку від призову. Зокрема можна отримати тимчасове звільнення від мобілізації через стан здоров'я або перенесену операцію.

Як отримати відстрочку від мобілізації після операції та наскільки вона надається, пояснив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

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Перелік підстав, які надають військовозобов'язаним особам право на відстрочку, міститься у ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Право на відстрочку отримають особи:

які мають тяжкі деформації опорно-рухового апарату;

які мають інфекційні захворювання (гепатит, ВІЛ);

потребують відновлення після операції;

яким встановили ендопротез.

Таким чином, військовозобов'язані чоловіки, які перебувають у періоді відновлення після хірургічної операції, мають право на відстрочку від мобілізації.

Наскільки надається відстрочка після операції

За словами Юрія Айвазяна, особа, яка перенесла операцію, має отримати відстрочку на період повного відновлення.

У такому випадку військово-лікарська комісія має надати висновок про тимчасову непридатність до військової служби на час, необхідний для повного одужання.

Варто зауважити, що під час воєнного стану відстрочку за станом здоров'я надають на строк до 2 місяців, з можливістю продовження. Максимальна тривалість відстрочки становить до 6 місяців. Після закінчення цього терміну військовозобов'язані знову проходять медичну комісію для визначення придатності до служби.

Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: АрміяInform

Як отримати відстрочку після операції

Як пояснив адвокат, військовозобов'язаному, який переніс операцію та потребує відновлення, необхідно пройти ВЛК. Наразі можна самостійно взяти електронне направлення в застосунку "Резерв+" або ж прибути до ТЦК з усіма документами та медичними висновками (обов'язково висновок, який підтверджує необхідність реабілітації) й отримати направлення на військово-лікарську комісію.

Військово-лікарська комісія може визнати чоловіка тимчасово непридатним до військової служби, враховуючи термін після операції та рекомендації лікарів щодо необхідності реабілітації. Надалі особі надають відстрочку.

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