Потеря отсрочки из-за алиментов — в Минюсте сообщили нюансы

Многодетные родители могут потерять право на отсрочку от призыва из-за накопленных долгов по алиментам. Если задолженность превышает сумму платежей за три месяца, закон позволяет мобилизовать такого гражданина.

Об этом сообщает издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на разъяснение Министерства юстиции Украины.

Кто рискует попасть в армию несмотря на наличие детей

Закон защищает многодетные семьи. Мужчины и женщины, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на иммунитет от призыва. Однако финансовая дисциплина теперь стала обязательным условием — деньги должны поступать вовремя.

Правительство утвердило эти жесткие правила постановлением № 560 в мае 2024 года. Юристы Минюста объясняют: право на отсрочку сохраняется только до тех пор, пока родитель фактически содержит детей. Долг — это нарушение этого условия. ТЦК расценивает трехмесячную задолженность как основание для отмены льготы.

Как подтвердить отсутствие долгов

Для подтверждения своего статуса военнообязанный должен предоставить пакет документов в территориальный центр комплектования. Вам понадобятся свидетельства о рождении детей и документы о браке. Если вы разведены, добавьте решение суда о месте жительства детей. Главный документ в этой папке — справка из Единого реестра должников. Она подтверждает, что у вас нет "хвостов" перед семьей.

Чиновники советуют не рисковать — платите алименты регулярно. Передавайте государственному исполнителю подтверждение каждого платежа. Сохраняйте квитанции. Регулярно проверяйте свою фамилию в базе должников. Даже кратковременная задержка денег может стать причиной для визита в учебный центр ВСУ.

