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Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

28 ноября 2023 04:30
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Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу
Войскам оказывают медицинскую помощь. Фото: Сумская ОВА
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В частности, пригодность к военной службе определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК).

В статьях 60 - 65 содержится перечень болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, которые дают право на увольнение с военной службы.

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При наличии каких болезней не призовут в армию:

  • инфекционные артропатии М00-М15 (пиогенные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);
  • воспалительные полиартропатии М05-М15 (сероположительный и сероотрицательный ревматоидный артрит, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра, кристалл)
  • системные болезни соединительной ткани М30-М36 (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчета;
  • анкилозирующий спондилоартрит М45;
  • артрозы и другие поражения суставов М15-М19, М22-М25 (полиартроз, коксартроз, гонартроз, другие артрозы, поражение надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов);
  • болезни мягких тканей М60-М79 (болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий, бурсопатии, энтезопатии, поражения плеча);
  • остеопатии и хондропатии М80-М94 (остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, остеомаляция у взрослых, замедленное сращивание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета стеохондропатии и поражения хряща);
  • полученные деформации и дефекты пальцев кисти и стопы S60-69, S90-99;
  • приобретенные деформации конечностей Т11, Т13, Т92, Т93, приобретенное плоскостопие М20-М21;
  • фибробластические нарушения М72;
  • болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54 (кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии).

Если у лица определений хотя бы одна болезнь из перечня, призывник может быть признан непригодным к военной службе с исключением из военного учета.

Напомним, в Украине продолжают мобилизовать людей призывного возраста. Впрочем, есть ряд причин, позволяющих уклониться от мобилизации. На сайте "Юристи.ua" объясняют, может ли уехать за границу мужчина с двойным гражданством.

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