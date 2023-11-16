Мобілізація триває — з якими захворювання нервової системи не беруть до лав ЗСУ

Збройні сили України на фронті. Фото: Генштаб

В Україні продовжують поповнюватися ряди мобілізовних. Утім, винятком для цього є певний перелік хворіб, серед них — захворювання нервової системи.

Про це йдеться у матеріалі 24 каналу.

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З якими хворобами не мобілізують чоловіків

Розповідаємо, з якими захворювання нервової системи не призвуть до лав ЗСУ:

швидко прогресуючі, зі значними порушеннями функцій запальні захворювання ЦНС (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребтовий абсцес тощо);

прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, всі види дистоній (крім вегетосудинної);

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;

швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи.

Зазначимо, в Україні подовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації до 14 лютого.

Нагадаємо, другий рік в Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. Військовозобов'язаних чоловіків, які не мають відстрочки та визнані ВЛК придатними до військової служби, примусово призивають до лав ЗСУ. Проте наразі Силам оборони не вистачає добровольців й мотивованих бійців.