Мобилизация продолжается — с какими заболеваниями нервной системы не берут в ряды ВСУ
В Украине продолжают пополняться ряды мобилизованных. Впрочем, исключением для этого есть определенный перечень болезней, среди них заболевание нервной системы.
Об этом говорится в материале 24 канала.
С какими болезнями не мобилизуют мужчин
Рассказываем, с какими заболевания нервной системы не призовут в ряды ВСУ:
- быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс);
- прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний (кроме вегетососудистой);
- эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;
- быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.
Отметим, что в Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до 14 февраля.
Напомним, второй год в Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки и признанные ВЛК пригодными к военной службе, принудительно призывают в ряды ВСУ. Однако Силам обороны не хватает добровольцев и мотивированных бойцов.
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