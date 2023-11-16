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Мобилизация продолжается — с какими заболеваниями нервной системы не берут в ряды ВСУ

16 ноября 2023 03:41
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Мобилизация продолжается — с какими заболеваниями нервной системы не берут в ряды ВСУ
Вооруженные силы Украины на фронте. Фото: Генштаб
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продолжают пополняться ряды мобилизованных. Впрочем, исключением для этого есть определенный перечень болезней, среди них заболевание нервной системы.

Об этом говорится в материале 24 канала.

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Рассказываем, с какими заболевания нервной системы не призовут в ряды ВСУ:

  • быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс);
  • прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний (кроме вегетососудистой);
  • эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;
  • быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Отметим, что в Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до 14 февраля.

Напомним, второй год в Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки и признанные ВЛК пригодными к военной службе, принудительно призывают в ряды ВСУ. Однако Силам обороны не хватает добровольцев и мотивированных бойцов.

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