Мобілізація в Україні — експерт пояснив, які люди ЗСУ не потрібні

Навчальні збори резервістів в Україні. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Другий рік в Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. Військовозобов'язаних чоловіків, які не мають відстрочки та визнані ВЛК придатними до військової служби, примусово призивають до лав ЗСУ. Проте наразі Силам оборони не вистачає добровольців й мотивованих бійців.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі "Еспресо". Він пояснив, які люди в Збройних силах точно будуть зайвими й не сприятимуть успішній боротьбі з ворогом.

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Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Фото: Facebook/Олександр Коваленко

Так, за словами Коваленка, без сумніву, ЗСУ потрібні люди, проте ті громадяни, які були призвані на військову службу під примусом і які не бачать себе військовослужбовцями, не принесуть користі ні в тилу, ні на фронті.

Окрему небезпеку несуть люди з руйнівним світоглядом, такі як проросійські налаштовані.

"Можете тільки уявити наслідки, коли пів роти військових складатимуть люди, які пішли не за своїм бажанням. Тим паче люди за світоглядом бувають різними, зокрема, й проросійські налаштовані. Тому такі люди точно не потрібні нам у війську. Ефект від такої мобілізації буде точно не позитивним", — пояснив Коваленко.

Він зауважив, що питання мобілізації зараз дуже гостре для Сил оборони України, а головним критерієм для відбору громадян для мобілізації до ЗСУ повинна бути мотивація.

"Дійсно, в Силах оборони потрібні люди. Проте вмотивовані громадяни, а не просто люди з вулиці. Наголошую, вмотивовані громадяни, які хочуть захищати свою державу. Адже людей можуть мобілізовувати за віком чи іншими критеріями, але не за світоглядом, який, на мою думку, є ключовим у цій історії", — підкреслив експерт.

Раніше ми повідомляли, що в Україні зареєстрували новий законопроєкт, яким хочуть дозволити мобілізувати лише тих, хто дав письмову згоду.

Нагадаємо, ми писали, які спеціалісти ЗСУ потрібні на передовій.

Також ми розповідали, що боєць ЗСУ назвав основні проблеми мобілізації та пояснив, як мотивувати українців воювати.