Мобілізація в Україні - як потрапити у конкретну військову частину

Мобілізовані громадяни у навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

В Україні дозволили мобілізуватися у конкретну військову частину, оминаючи територіальні центри комплектування. Такий крок бригадам не зашкодить, навпаки — вони вже давно займаються таким рекрутингом.

Про це розповів військовий адвокат Роман Лихачов.

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Що змінилося у мобілізації з 1 жовтня

З 1 жовтня в процесі мобілізації військовозобов’язаного населення України відбулися серйозні зміни.

Так, зокрема, відтепер громадянин може сам обирати військову частину чи підрозділ Збройних сил України, у яких хоче служити, оминаючи стадію територіального центру комплектування.

Втім, підкреслив Роман Лихачов, поки що це лише теоретична можливість, на практиці ситуація є складнішою.

"Погано, що немає чіткого алгоритму дій — як людині звернутися до конкретної військової частини, скільки будуть розглядати цю заяву. Наприклад, хоче людина служити у 80-й бригаді, куди їй звернутися із заявою, за який термін повинен командир дати відповідь, в якому форматі вона буде? Тобто знову немає чіткого механізму", — пояснив юрист.

Бригадам тільки краще

Він додав, що подібний формат мобілізації не стане серйозною проблемою для бригад, бо вони і так вже займаються рекрутингом.

"Військові частини в першу чергу зацікавлені в тому особовому складі, який до них приходить. Бо те, що "поставляє" ТЦК, не зовсім відповідає їхнім очікуванням", — додав Лихачов.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що відомо про пряму мобілізацію без участі ТЦК.

Додамо, Верховна Рада дозволила іноземцям підписувати контракт із ЗСУ під час війни.