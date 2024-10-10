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Мобилизация в конкретное подразделение — насколько это реально

10 октября 2024 19:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине – как попасть в конкретную воинскую часть
Мобилизированные граждане в учебном центре. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине разрешили мобилизоваться в конкретную воинскую часть, обходя территориальные центры комплектования. Такой шаг бригадам не повредит, наоборот они уже давно занимаются таким рекрутингом.

Об этом рассказал военный адвокат Роман Лихачев.

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С 1 октября в процессе мобилизации военнообязанного населения Украины произошли серьезные перемены.

Так, в частности, теперь гражданин может сам выбирать воинскую часть или подразделение Вооруженных сил Украины, в которых хочет служить, минуя стадию территориального центра комплектования.

Впрочем, подчеркнул Роман Лихачев, пока это лишь теоретическая возможность, на практике ситуация сложнее.

"Плохо, что нет четкого алгоритма действий — как человеку обратиться в конкретную воинскую часть, сколько будут рассматривать это заявление. Например, хочет человек служить в 80-й бригаде, куда ему обратиться с заявлением, за какой срок должен командир дать ответ, в котором формате она будет? То есть снова нет четкого механизма", — объяснил юрист.

Бригадам только лучше

Он добавил, что подобный формат мобилизации не станет серьезной проблемой для бригад, потому что они и так уже занимаются рекрутингом.

"Военные части в первую очередь заинтересованы в том личном составе, который к ним приходит. Потому что то, что "поставляет" ТЦК, не совсем соответствует их ожиданиям", — добавил Лихачев.

Напомним, мы ранее писали о том, что известно о прямой мобилизации без участия ТЦК.

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ВСУ Бригада мобилизация военнообязанные Рекрутинг

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