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У деяких українців можуть відібрати бронь від мобілізації — хто в зоні ризику

6 січня 2024 02:51
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Як отримати бронь від мобілізації - у деяких українців можуть відібрати бронь від мобілізації — хто в зоні ризику
Заповнення документів у військкоматі. Фото: Генштаб ЗСУ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

В Україні триває мобілізація до лав ЗСУ, спричинена повномасштабним вторгенням РФ 24 лютого 2022 року. Деякі військовозобов'язані громадяни, які мали бронь від призову, цього року можуть втратити право на неї.

Про це йдеться в урядовій постанові №76.

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Хто може втратити бронь від мобілізації

У документі вказано шість причин, за яких громадяни можуть втратити вже отриману відстрочку від служби.

Зокрема, бронь отримують люди, які працюють в органах державної влади та на деяких підприємствах. Вони можуть отримати відстрочку від служби на шість місяців.

Шість причин, за яких загрожує втрата броні

  1. Якщо військовозобов'язаний втратив роботу в тому місці, де йому видали бронь.
  2. Якщо за місцем роботи скасовано мобілізаційне замовлення, або воно вже було виконане;
  3. Якщо підприємства, організації чи установи, яка надала бронь, більше немає — воно було ліквідовано.
  4. Місце роботи перестало бути важливим для "оборонки" — наприклад, більше не надає послуги нашим воїнам.
  5. Коли місце роботи більше не є критично важливим для роботи української економіки чи забезпечення життя й діяльності українців.
  6. Якщо термін дії броні закінчився.

Хто не може отримати бронь від мобілізації

Згідно з наказом Міністерства оборони України №317, дефіцитними вважаються наступні військові фахівці:

  • танкісти;
  • стрілки;
  • артилеристи;
  • розвідники;
  • військові, які займаються різними видами зв'язку;
  • фахівці з роботи з радіолокаційними комплексами;
  • ті, хто займався захистом інформації та кібербезпекою;
  • ті, хто спеціалізується на протичовновому і протимінному озброєнні.

Нагадаємо, начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів про посилення мобілізації. За його словами, наразі відбуваються стандартні заходи з оповіщення у громадських місцях.

Також ми писали, що Міністерство оборони пропонує змінити категорії бронювання чиновників. Тобто пропонується бронювати лише держслужбовців категорії "А".

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