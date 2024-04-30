Мобілізація у травні — повний перелік хвороб хребта, з якими не беруть на війну

Лікар оглядає спину чоловіка. Фото: osnova-clinic.com.ua

Закон про мобілізацію передбачає перелік хвороб, з якими військовозобов'язаного не можуть мобілізувати на службу в армію. Серед них зазначені й хвороби хребта.

Про це йдеться в Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

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Законом передбачено, що не може бути призваний на військову службу військовозобов'язаний, який має такі хвороби хребта:

хвороби хребта (дорсопатії) та наслідки М40-М54;

кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз;

спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків;

травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;

переломи хребта;

переломи хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих чи підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;

розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку;

туберкульоз хребта, що прогресує, а також кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;

активний обмежений туберкульоз хребта, кісток, суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць;

деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій;

деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта;

фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітини (реберний горб тощо) та значними порушеннями функцій зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

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