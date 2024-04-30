Мобілізація у травні — повний перелік хвороб хребта, з якими не беруть на війну
Закон про мобілізацію передбачає перелік хвороб, з якими військовозобов'язаного не можуть мобілізувати на службу в армію. Серед них зазначені й хвороби хребта.
Про це йдеться в Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.
З якими хворобами хребта не мобілізують
Законом передбачено, що не може бути призваний на військову службу військовозобов'язаний, який має такі хвороби хребта:
- хвороби хребта (дорсопатії) та наслідки М40-М54;
- кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз;
- спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків;
- травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;
- переломи хребта;
- переломи хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих чи підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;
- розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку;
- туберкульоз хребта, що прогресує, а також кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;
- активний обмежений туберкульоз хребта, кісток, суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць;
- деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій;
- деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта;
- фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітини (реберний горб тощо) та значними порушеннями функцій зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.
Нагадаємо, що під час війни в Україні існують певні підстави для звільнення військових з військової служби. Які існують підстави та умови звільнення з війська та що зміниться разом з новим законом №3633-IX про мобілізацію — в матеріалі Новини.LIVE.
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