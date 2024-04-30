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Мобілізація у травні — повний перелік хвороб хребта, з якими не беруть на війну

30 квітня 2024 05:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мобілізація у травні — повний перелік хвороб хребта, з якими не беруть на війну
Лікар оглядає спину чоловіка. Фото: osnova-clinic.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Закон про мобілізацію передбачає перелік хвороб, з якими військовозобов'язаного не можуть мобілізувати на службу в армію. Серед них зазначені й хвороби хребта.

Про це йдеться в Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

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З якими хворобами хребта не мобілізують

Законом передбачено, що не може бути призваний на військову службу військовозобов'язаний, який має такі хвороби хребта:

  • хвороби хребта (дорсопатії) та наслідки М40-М54;
  • кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз;
  • спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків;
  • травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;
  • переломи хребта;
  • переломи хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих чи підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;
  • розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку;
  • туберкульоз хребта, що прогресує, а також кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;
  • активний обмежений туберкульоз хребта, кісток, суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць;
  • деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій;
  • деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта;
  • фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітини (реберний горб тощо) та значними порушеннями функцій зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

Нагадаємо, що під час війни в Україні існують певні підстави для звільнення військових з військової служби. Які існують підстави та умови звільнення з війська та що зміниться разом з новим законом №3633-IX про мобілізацію — в матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, що стало відомо, чи зможуть за законом отримати відстрочку від мобілізації волонтери.

закон
здоров'я
хвороба
Україна
мобілізація
війна в Україні
ВЛК
військовозобов'язані
війна
хребет

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