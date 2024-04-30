Мобилизация в мае — полный перечень болезней позвоночника, с которыми не берут на войну
Закон о мобилизации предусматривает перечень болезней, с которыми военнообязанных не могут мобилизовать на службу в армию. Среди них отмечены и болезни позвоночника.
Об этом говорится в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.
С какими болезнями позвоночника не мобилизуют
Законом предусмотрено, что не может быть призван на военную службу военнообязанный, имеющий следующие болезни позвоночника:
- болезни позвоночника (дорсопатии) и последствия М40-М54;
- кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз;
- спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков;
- травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;
- переломы позвоночника;
- переломы позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих или подвывих позвонка, разрыв межпозвонкового диска;
- разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
- прогрессирующий туберкулез позвоночника, а также костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;
- активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;
- деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий;
- деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника;
- фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и т.п.) и значительными нарушениями функций внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.
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