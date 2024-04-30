Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Мобилизация в мае — полный перечень болезней позвоночника, с которыми не берут на войну arrow

Мобилизация в мае — полный перечень болезней позвоночника, с которыми не берут на войну

30 апреля 2024 05:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация в мае — полный перечень болезней позвоночника, с которыми не берут на войну
Врач осматривает спину мужчины. Фото: osnova-clinic.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Закон о мобилизации предусматривает перечень болезней, с которыми военнообязанных не могут мобилизовать на службу в армию. Среди них отмечены и болезни позвоночника.

Об этом говорится в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Читайте также:

С какими болезнями позвоночника не мобилизуют

Законом предусмотрено, что не может быть призван на военную службу военнообязанный, имеющий следующие болезни позвоночника:

  • болезни позвоночника (дорсопатии) и последствия М40-М54;
  • кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз;
  • спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков;
  • травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;
  • переломы позвоночника;
  • переломы позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих или подвывих позвонка, разрыв межпозвонкового диска;
  • разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
  • прогрессирующий туберкулез позвоночника, а также костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;
  • активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;
  • деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий;
  • деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника;
  • фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и т.п.) и значительными нарушениями функций внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Напомним, что во время войны в Украине существуют определенные основания для освобождения военных с военной службы. Какие существуют основания и условия освобождения из войск и что изменится вместе с новым законом №3633-IX о мобилизации — в материале Новини.LIVE.

Также мы писали, что стало известно, смогут ли по закону получить отсрочку от мобилизации волонтеры.

закон
здоровье
болезнь
Украина
мобилизация
война в Украине
ВВК
военнообязанные
війна
позвоночник

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

Розклад ефірів

Всі ефіри