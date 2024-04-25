Звільнення з військової служби у травні 2024 року — які є підстави та умови

Українські військові на фронті. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила/Facebook

Через повномасштабне вторгнення росії в Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу задля захисту країни від окупантів. Та навіть під час війни в Україні існують певні підстави для звільнення військових з військової служби.

Які існують підстави та умови звільнення з війська та що зміниться разом з новим законом №3633-IX про мобілізацію, розповідаємо далі в матеріалі.

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Підстави для звільнення з військової служби

Під час дії воєнного стану в Україні діють такі підстави для звільнення з військової служби:

За віком. Це можливо, якщо військовослужбовець досяг граничного віку перебування на військовій службі, який становить 60 років (для вищого офіцерського складу – до 65 років). За станом здоров’я. Якщо ВЛК визнала військового непридатним до подальшого проходження служби. У зв’язку з набуттям законної сили обвинувальним вироком суду. Якщо особі призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання. Через сімейні обставини або інші поважні причини.

Коли військовий може звільнитися зі служби за новим законом

Відповідно до нового закону, під час воєнного стану можна звільнитися за таких умов:

За станом здоров’я, але з переглядом через 6-12 місяців;

за віком;

через сімейні обставини чи інші серйозні причини. Проте, у законі досі немає конкретного переліку, які сімейні обставини вважаються серйозною підставою;

за обвинувальним вироком суду;

після звільнення з недобровільного полону;

через інвалідність І, ІІ, ІІІ груп;

у зв’язку з закінченням особливого періоду.

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