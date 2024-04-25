Звільнення з військової служби у травні 2024 року — які є підстави та умови

Як українському військовому звільнитися зі служби 2024 року — підстави та умови
Через повномасштабне вторгнення росії в Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу задля захисту країни від окупантів. Та навіть під час війни в Україні існують певні підстави для звільнення військових з військової служби.
Які існують підстави та умови звільнення з війська та що зміниться разом з новим законом №3633-IX про мобілізацію, розповідаємо далі в матеріалі.
Підстави для звільнення з військової служби
Під час дії воєнного стану в Україні діють такі підстави для звільнення з військової служби:
- За віком. Це можливо, якщо військовослужбовець досяг граничного віку перебування на військовій службі, який становить 60 років (для вищого офіцерського складу – до 65 років).
- За станом здоров’я. Якщо ВЛК визнала військового непридатним до подальшого проходження служби.
- У зв’язку з набуттям законної сили обвинувальним вироком суду. Якщо особі призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.
- Через сімейні обставини або інші поважні причини.
Коли військовий може звільнитися зі служби за новим законом
Відповідно до нового закону, під час воєнного стану можна звільнитися за таких умов:
- За станом здоров’я, але з переглядом через 6-12 місяців;
- за віком;
- через сімейні обставини чи інші серйозні причини. Проте, у законі досі немає конкретного переліку, які сімейні обставини вважаються серйозною підставою;
- за обвинувальним вироком суду;
- після звільнення з недобровільного полону;
- через інвалідність І, ІІ, ІІІ груп;
- у зв’язку з закінченням особливого періоду.
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