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Мобілізація волонтерів — чи можуть вони отримати відстрочку в 2024 році

29 квітня 2024 20:04
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Мобілізація волонтерів — чи можуть вони отримати відстрочку в 2024 році
Волонтер заклеює скотчем коробки з продуктами. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Українські волонтери, які активно допомагають Збройним силам країни у тилу, можуть стати об'єктом обговорення щодо їхнього статусу щодо мобілізації у 2024 році. Згідно з чинним законодавством, деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову до війська під час воєнного стану. Однак, серед цих категорій волонтери не зазначені.

Про це йдеться в тексті відповідного закону.

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Чи отримають волонтери відстрочку від мобілізації

Під час воєнного стану, закон про мобілізацію передбачає чіткий перелік громадян, які не підлягають призову. Проте, волонтери не входять у цей список. Тим не менш, вони можуть подорожувати за кордон, якщо мають відповідні підстави та документи, які їх підтверджують, зокрема для перевезення медичних вантажів, гуманітарної допомоги та іншого обладнання, яке необхідне Збройним силам.

Хоча волонтерська діяльність часто здійснюється особами, які не можуть бути мобілізовані через стан здоров'я або інші обставини, уряд вважає, що додаткова відстрочка від мобілізації для волонтерів не потрібна.

Проте, у листопаді 2023 року був зареєстрований законопроєкт щодо внесення змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Цей законопроєкт передбачає звільнення волонтерів від служби у Збройних силах України, що може суттєво змінити їхній статус у контексті мобілізації у майбутньому.

Нагадаємо українські міжнародні перевізники скаржаться, що ТЦК їх затримує прямо при перетині кордону.

Також ми розповідали, що в Україні для військовозобов'язаних осіб буде скасовано статус "обмежено придатний" вже з 4 травня 2024 року. Військово-лікарська комісія визначатиме таких громадян або "придатними", або "непридатними" до військової служби, залежно від стану здоров'я. 

волонтери
мобілізація
законопроєкт
війна в Україні
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