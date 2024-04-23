Мобілізація українців під час вступу до магістратури — юрист пояснив ймовірність

Студенти на заняттях. Фото: lnup.edu.ua/

Згідно з законом вступати на магістратуру після закінчення бакалаврату можна у будь-який час. Проте чоловікам у віці понад 25 років, які планують здобувати вищий рівень освіти, потрібно мати з собою документальне підтвердження подачі документів з відміткою закладу освіти.

Про це повідомив юрист Олександр Брижак у коментарі для Освіторії.

Читайте також:

Чи можуть мобілізувати українців під час вступу на магістратуру

Брижак зазначив, що проміжок часу між закінченням бакалаврату та вступом на магістратуру для студентів, які безперервно та поетапно проходять навчання, закон ніяк не регулює.

Відтак, юрист радить чоловікам у віці понад 25 років, які планують здобувати вищий рівень освіти, мати з собою документальне підтвердження подачі-прийняття документів на магістратуру з відміткою ЗВО.

Отримати підтвердження реєстрації для вступу на магістратуру можна вже зараз, адже вона триває до 29 травня.

"Також можна взяти витяг/довідку від ЗВО про проходження вступних випробувань (із датами та місцем проведення екзаменів) тощо", — радить Брижак.

За словами юриста, тим, хто цьогоріч вступає на магістратуру на держбюджет під час основної сесії, із 20 липня можна демонструвати результати. Якщо вони високі та конкурентоздатні — це вже підстава дочекатися зарахування й не мобілізуватися.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можуть забрати до війська вчителів. Згідно з новим законом про мобілізації, щоб отримати відстрочку викладачі повинні працювати в навчальних закладах як мінімум на 0,75 ставки.

Крім того, юрист пояснив, в якому випадку чоловікам даватимуть відстрочку на два місяці.