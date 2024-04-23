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Мобілізація українців під час вступу до магістратури — юрист пояснив ймовірність

23 квітня 2024 11:09
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація українців під час вступу до магістратури — юрист пояснив ймовірність
Студенти на заняттях. Фото: lnup.edu.ua/
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Згідно з законом вступати на магістратуру після закінчення бакалаврату можна у будь-який час. Проте чоловікам у віці понад 25 років, які планують здобувати вищий рівень освіти, потрібно мати з собою документальне підтвердження подачі документів з відміткою закладу освіти.

Про це повідомив юрист Олександр Брижак у коментарі для Освіторії

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Брижак зазначив, що проміжок часу між закінченням бакалаврату та вступом на магістратуру для студентів, які безперервно та поетапно проходять навчання, закон ніяк не регулює.

Відтак, юрист радить чоловікам у віці понад 25 років, які планують здобувати вищий рівень освіти, мати з собою документальне підтвердження подачі-прийняття документів на магістратуру з відміткою ЗВО.

Отримати підтвердження реєстрації для вступу на магістратуру можна вже зараз, адже вона триває до 29 травня.

"Також можна взяти витяг/довідку від ЗВО про проходження вступних випробувань (із датами та місцем проведення екзаменів) тощо", — радить Брижак. 

За словами юриста, тим, хто цьогоріч вступає на магістратуру на держбюджет під час основної сесії, із 20 липня можна демонструвати результати. Якщо вони високі та конкурентоздатні — це вже підстава дочекатися зарахування й не мобілізуватися.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можуть забрати до війська вчителів. Згідно з новим законом про мобілізації, щоб отримати відстрочку викладачі повинні працювати в навчальних закладах як мінімум на 0,75 ставки. 

Крім того, юрист пояснив, в якому випадку чоловікам даватимуть відстрочку на два місяці.

студенти
навчання
мобілізація
Університет
війна в Україні

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