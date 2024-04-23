Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Мобилизация украинцев при поступлении в магистратуру — юрист объяснил вероятность arrow

Мобилизация украинцев при поступлении в магистратуру — юрист объяснил вероятность

23 апреля 2024 11:09
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация украинцев при поступлении в магистратуру — юрист объяснил вероятность
Студенты на занятиях. Фото: lnup.edu.ua/
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

По закону поступать на магистратуру после окончания бакалавриата можно в любое время. Однако мужчинам в возрасте более 25 лет, которые планируют получать более высокий уровень образования, нужно иметь с собой документальное подтверждение подачи документов с отметкой учебного заведения.

Об этом сообщил юрист Александр Брижак в комментарии для Освітории.

Читайте также:

Могут ли мобилизовать украинцев при поступлении на магистратуру

Брижак отметил, что промежуток времени между окончанием бакалавриата и поступлением на магистратуру для студентов, непрерывно и поэтапно проходящих обучение, закон никак не регулирует.

Следовательно, юрист советует мужчинам в возрасте более 25 лет, которые планируют получать более высокий уровень образования, иметь с собой документальное подтверждение подачи-принятия документов на магистратуру с отметкой ЗВО.

Получить подтверждение регистрации для поступления в магистратуру можно уже сейчас, ведь она длится до 29 мая.

"Также можно взять выписку/справку от ЗВО о прохождении вступительных экзаменов (с датами и местом проведения экзаменов)", — советует Брижак.

По словам юриста, тем, кто в этом году вступает в магистратуру на госбюджет во время основной сессии, с 20 июля можно демонстрировать результаты. Если они высокие и конкурентоспособные, это уже основание дождаться зачисления и не мобилизоваться.

Напомним, недавно мы писали, могут ли забрать в армию учителей. Согласно новому закону о мобилизации, чтобы получить отсрочку преподаватели должны работать в учебных заведениях как минимум на 0,75 ставки.

Кроме того, юрист объяснил, в каком случае мужчинам будут давать отсрочку на два месяца.

студенты
учеба
мобилизация
Университет
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри