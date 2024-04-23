Мобилизация украинцев при поступлении в магистратуру — юрист объяснил вероятность

Студенты на занятиях. Фото: lnup.edu.ua/

По закону поступать на магистратуру после окончания бакалавриата можно в любое время. Однако мужчинам в возрасте более 25 лет, которые планируют получать более высокий уровень образования, нужно иметь с собой документальное подтверждение подачи документов с отметкой учебного заведения.

Об этом сообщил юрист Александр Брижак в комментарии для Освітории.

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Брижак отметил, что промежуток времени между окончанием бакалавриата и поступлением на магистратуру для студентов, непрерывно и поэтапно проходящих обучение, закон никак не регулирует.

Следовательно, юрист советует мужчинам в возрасте более 25 лет, которые планируют получать более высокий уровень образования, иметь с собой документальное подтверждение подачи-принятия документов на магистратуру с отметкой ЗВО.

Получить подтверждение регистрации для поступления в магистратуру можно уже сейчас, ведь она длится до 29 мая.

"Также можно взять выписку/справку от ЗВО о прохождении вступительных экзаменов (с датами и местом проведения экзаменов)", — советует Брижак.

По словам юриста, тем, кто в этом году вступает в магистратуру на госбюджет во время основной сессии, с 20 июля можно демонстрировать результаты. Если они высокие и конкурентоспособные, это уже основание дождаться зачисления и не мобилизоваться.

Напомним, недавно мы писали, могут ли забрать в армию учителей. Согласно новому закону о мобилизации, чтобы получить отсрочку преподаватели должны работать в учебных заведениях как минимум на 0,75 ставки.

Кроме того, юрист объяснил, в каком случае мужчинам будут давать отсрочку на два месяца.