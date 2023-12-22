Мобілізація українців за кордоном — у Німеччині розповіли, чи депортуватимуть чоловіків

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман. Фото: Florian Geartner/photothek/picture alliance

Німеччина не буде депортувати в Україну чоловіків призовного віку і не примушуватиме їх до мобілізації у ЗСУ. Уряд ФРН навпаки радий, що людям вдалося втекти від війни та знайти притулок і роботу.

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, передає DW.

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Бушман наголосив, що Німеччина не депортуватиме військовозобов'язаних чоловіків в Україну задля мобілізації в лави ЗСУ. Якщо українці захочуть — вони саме повернуться, а змушувати людей до військової служби не в правилах ФРН.

"Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі – це не наш випадок", — заявив голова німецького Мін'юсту.

Він додав, що попри рішення української влади примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, на українців в Німеччині це не вплине ніяк.

"Для мене немислимо, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі", — сказав Бушман.

Окрім того, посадовець наголосив, що радий за українців, яким вдалося втекти від війни, знайти притулок працювати в Німеччині.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що усі чоловіки віком від 25 до 60 років, які перебувають за кордоном мають з'явитися до призовних пунктів ЗСУ. У випадку, якщо таке рішення проігнорують, до них будуть застосовані санкції.

Також ми писали, що українське командування планує мобілізувати ще 450-500 тисяч людей. Однак остаточне рішення ще не прийняте, адже це потребує додаткових фінансів, зокрема, 500 млрд грн, а наша держава зараз не має таких коштів.