Мобилизация украинцев за рубежом — в Германии рассказали, будут ли депортировать мужчин

Министр юстиции Германии Марко Бушман. Фото: Florian Geartner/photothek/picture alliance

Германия не будет депортировать в Украину мужчин призывного возраста и не будет принуждать их к мобилизации в ВСУ. Правительство ФРГ наоборот радо, что людям удалось збежать от войны и найти убежище и работу.

Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушман, передает DW.

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Бушман подчеркнул, что Германия не будет депортировать военнообязанных мужчин в Украину для мобилизации в ряды ВСУ. Если украинцы захотят — они вернутся, а заставлять людей в военную службу не в правилах ФРГ.

"Заставлять людей выполнять военную службу или проходить военную службу против их воли — это не наш случай", — заявил глава немецкого Минюста.

Он добавил, что, несмотря на решение украинской власти заставлять людей из других стран служить с оружием в руках, на украинцев в Германии это не повлияет никак.

"Для меня немыслимо, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках, учитывая, что согласно нашей конституции граждане Германии не обязаны этого делать против их воли", — сказал Бушман.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что рад за украинцев, которым удалось уйти от войны, найти убежище работать в Германии.

Напомним, недавно министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые находятся за границей, должны явиться в призывные пункты ВСУ. В случае, если такое решение будет проигнорировано, к ним будут применены санкции.

Также мы писали, что украинское командование планирует мобилизовать еще 450-500 тысяч человек. Однако окончательное решение еще не принято, ведь это требует дополнительных финансов, в частности 500 млрд грн, а у нашего государства сейчас нет таких средств.