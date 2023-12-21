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Умєров хоче мобілізувати українців, які перебувають за кордоном — що буде, якщо не з'явитися

21 грудня 2023 12:36
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Дмитро Струк
Редактор
Умєров хоче мобілізувати українців, які перебувають за кордоном — що буде, якщо не з'явитися
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: REUTERS / SCANPIX
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що усі чоловіки, віком від 25 до 60 років, які перебувають за кордоном мають з'явитися до призовних пунктів ЗСУ. У випадку, якщо таке рішення проігнорують, до них будуть застосовані санкції. 

Про це Рустем Умєров розповів в інтерв'ю WELT.

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За словами міністра, українців, які проживають в Німеччині чи інших країнах за кордоном, мають посилити лави ЗСУ вже наступного року. Тобто, повернутись в Україну та з'явитися до призовних пунктів. До тих, хто не виконає цю вимогу, будуть застосовані санкції. Однак, що саме вони передбачають Умєров не уточнив.

"Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно", — сказав посадовець. 

Нагадаємо, українське командування планує мобілізувати ще 450-500 тисяч людей. Однак остаточне рішення ще не прийняте, адже це потребує додаткових фінансів, зокрема, 500 млрд грн, а наша держава зараз не має таких коштів.

Раніше ми повідомляли, кого зараз найбільше потребують ЗСУ на фронті.

Також ми писали, що екскомандир "Азову" відповів, чи варто мобілізувати ув'язнених.

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