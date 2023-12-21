Умєров хоче мобілізувати українців, які перебувають за кордоном — що буде, якщо не з'явитися

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: REUTERS / SCANPIX

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що усі чоловіки, віком від 25 до 60 років, які перебувають за кордоном мають з'явитися до призовних пунктів ЗСУ. У випадку, якщо таке рішення проігнорують, до них будуть застосовані санкції.

Про це Рустем Умєров розповів в інтерв'ю WELT.

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За словами міністра, українців, які проживають в Німеччині чи інших країнах за кордоном, мають посилити лави ЗСУ вже наступного року. Тобто, повернутись в Україну та з'явитися до призовних пунктів. До тих, хто не виконає цю вимогу, будуть застосовані санкції. Однак, що саме вони передбачають Умєров не уточнив.

"Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно", — сказав посадовець.

Нагадаємо, українське командування планує мобілізувати ще 450-500 тисяч людей. Однак остаточне рішення ще не прийняте, адже це потребує додаткових фінансів, зокрема, 500 млрд грн, а наша держава зараз не має таких коштів.

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