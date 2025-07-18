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Мобілізація умовно засуджених — кого не призвуть

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 12:20
Мобілізація засуджених - кого з умовно засуджених не мобілізують до ЗСУ
Мобілізовані громадяни. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовозобов’язані громадяни, які отримали за свої злочини покарання у вигляді умовного терміну, можуть бути мобілізовані. Не підлягають призову, навіть під час дії воєнного стану, тільки окремі категорії засуджених.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Умовний термін і мобілізація

В Україні триває процес загальної мобілізації, яка була оголошена після запровадження воєнного стану, і з того часу постійно продовжується Верховною Радою.

До юристів звернувся громадянин, який відбуває умовний термін і змушений щомісяця відвідувати орган пробації.

Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати до Збройних сил України.

"На військову службу під час мобілізації, на особливий період можуть бути призвані засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Кого з умовно засуджених не можуть мобілізувати

Та, підкреслив юрист, з цього правила існують винятки.

Так, не можуть бути мобілізовані громадяни, які засуджені за вчинення:

  • злочинів проти основ національної безпеки України;
  • умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного зі зґвалтуванням або сексуальним насильством;
  • особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень.

Ці громадяни навіть в умовах воєнного стану не підлягають мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є деталі та нюанси процедури мобілізації засуджених в Україні.

Додамо, ми повідомляли про те, чи мають право звільнитися зі служби в ЗСУ колишні засуджені.

військовий призов воєнний стан мобілізація військовозобов'язані засуджені
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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