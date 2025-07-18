Мобилизация осужденных - кого из условно осужденных не мобилизуют в ВСУ

Мобилизация условно осужденных — кого не призовут
Военнообязанные граждане, получившие за свои преступления наказание в виде условного срока, могут быть мобилизованы. Не подлежат призыву, даже во время действия военного положения, только отдельные категории осужденных.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Условный срок и мобилизация
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, которая была объявлена после введения военного положения и с тех пор постоянно продлевается Верховной Радой.
К юристам обратился гражданин, который отбывает условный срок и вынужден ежемесячно посещать орган пробации.
Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать в Вооруженные силы Украины.
"На военную службу по мобилизации, на особый период могут быть призваны осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Кого из условно осужденных не могут мобилизовать
Но, подчеркнул юрист, из этого правила существуют исключения.
Так, не могут быть мобилизованы граждане, которые осуждены за совершение:
- преступлений против основ национальной безопасности Украины;
- умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или соединенного с изнасилованием или сексуальным насилием;
- особо тяжких коррупционных уголовных правонарушений.
Эти граждане даже в условиях военного положения не подлежат мобилизации.
Напомним, мы ранее писали о том, каковы детали и нюансы процедуры мобилизации осужденных в Украине.
Добавим, мы сообщали о том, имеют ли право уволиться со службы в ВСУ бывшие осужденные.
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