Мобилизация осужденных - кого из условно осужденных не мобилизуют в ВСУ

Мобилизованные граждане. Фото: Генштаб ВСУ

Военнообязанные граждане, получившие за свои преступления наказание в виде условного срока, могут быть мобилизованы. Не подлежат призыву, даже во время действия военного положения, только отдельные категории осужденных.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Условный срок и мобилизация

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, которая была объявлена после введения военного положения и с тех пор постоянно продлевается Верховной Радой.

К юристам обратился гражданин, который отбывает условный срок и вынужден ежемесячно посещать орган пробации.

Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать в Вооруженные силы Украины.

"На военную службу по мобилизации, на особый период могут быть призваны осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Кого из условно осужденных не могут мобилизовать

Но, подчеркнул юрист, из этого правила существуют исключения.

Так, не могут быть мобилизованы граждане, которые осуждены за совершение:

преступлений против основ национальной безопасности Украины;

умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или соединенного с изнасилованием или сексуальным насилием;

особо тяжких коррупционных уголовных правонарушений.

Эти граждане даже в условиях военного положения не подлежат мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы детали и нюансы процедуры мобилизации осужденных в Украине.

Добавим, мы сообщали о том, имеют ли право уволиться со службы в ВСУ бывшие осужденные.