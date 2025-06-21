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Головна Мобілізація Колишні засуджені у ЗСУ — чи мають право звільнитися зі служби

Колишні засуджені у ЗСУ — чи мають право звільнитися зі служби

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Дата публікації: 21 червня 2025 02:30
Мобілізація засуджених 2025 — чи мають право звільнитися зі служби
Новобранці 1 ОШБ "Да Вінчі". Фото: RFE/RL

В Україні від 2024 року офіційно дозволено мобілізувати до лав ЗСУ деяких засуджених за їхньою добровільною згодою. Станом на квітень 2025 року в українському війську служить понад 8 тисяч колишніх засуджених, які на рівні з іншими військовослужбовцями захищають країну від російських окупантів. 

Чи мають право засуджені звільнитися з лав ЗСУ, пише видання NV

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Закон про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених № 11079-1 вносить зміни до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України. Він дозволяє за рішенням суду умовно-дострокове звільнення від відбування покарання деяких категорій засуджених, які висловили бажання мобілізуватися до лав ЗСУ та укласти відповідний контракт. 

Наголошується, що навідміну від інших військових, вони не мають права на звільнення з інших підстав, зокрема після полону, народження третьої дитини або сімейні обставини.

 

Колишні засуджені у ЗСУ — чи мають право звільнитися зі служби
Бійці спеціального батальйону "Шквал". Фото: t.me/brygada47

Нові норми передбачають, що колишні засуджені, які стали військовослужбовцями, можуть бути звільнені зі служби, але виключно у трьох випадках

  1. За станом здоров'я (на підставі висновку військово-лікарської комісії).
  2. Після набрання чинності новим вироком суду.
  3. Після закінчення особливого періоду чи оголошення демобілізації.

Після проходження військової служби за контрактом особа вважається такою, що відбула покарання. Навіть якщо особливий період закінчується раніше, ніж особа мала залишатися у в'язниці. Важливо знати, що закон не передбачає її повернення до виправної установи.

Також, відповідно до Кримінального кодексу, умовно-дострокове звільнення за військову службу звільняє особу лише від основного покарання — позбавлення волі або обмеження волі.

Однак будь-яке додаткове покарання, призначене (наприклад, заборона обіймати певні посади, зобов'язання виплатити компенсацію або заборона керувати транспортними засобами на певний термін), залишається чинним. 

Раніше ми повідомляли, хто із засуджених в Україні підлягає мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, які категорії засуджених громадян не підлягають мобілізації

Також ми інформували, яку кількість ув'язнених можуть мобілізувати в Україні станом на 2025 рік.

ЗСУ звільнення мобілізація засуджені військова служба
Сергій Попов - Редактор
Автор:
Сергій Попов
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