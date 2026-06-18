Федоров пояснив, із чого має початися реформа мобілізація

Михайло Федоров. Фото: Кабінет міністрів України

Змінити систему мобілізації, ухваливши одне рішенням чи просто замінивши назву ТЦК, неможливо. Насамперед необхідно врегулювати проблеми, із якими бійці стикаються вже під час виконання обов’язків. Першочерговим завданням є впровадження зрозумілих строків служби, нових контрактів, механізмів переведення між підрозділами, спрощення процедур повернення із СЗЧ та забезпечення гідної оплати за найскладніші бойові завдання.

Про це очільник Міноборони Михайло Федоров розповів в інтерв’ю YouTube-каналу PRESSING, яке підготували спільно з "Армія Медіа", передає Новини.LIVE.

Які зміни мають відбутися у процесі мобілізації

Команда оборонного відомства детально вивчила шлях, який проходять військовозобов'язані від ТЦК до бойового підрозділу.

"Ми подивилися на мобілізаційну воронку: хто ці люди, куди вони потім потрапляють, у які підрозділи, скільки людей проходить ТЦК, ВЛК, які бригади отримують людей і чому люди йдуть у СЗЧ", — пояснив міністр оборони.

На його думку, виправити ситуацію одним кроком не вийде, тому Міноборони впроваджує зміни безпосередньо всередині війська. Йдеться про нові контракти для піхоти та штурмовиків, підвищені виплати, повернення із СЗЧ через "Армія+", автоматичні переведення між підрозділами в межах корпусів та цифровий контроль за тим, як людина проходить шлях від мобілізації до місця служби.

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Окремою проблемою є тривалість служби. Як зазначив Михайло Федоров, люди мають розуміти, коли завершується певний етап перебування у війську та що після цього етапу буде. Для цього запроваджують нові контракти. Для чинних військовослужбовців піхотно-штурмовий контракт передбачає десять місяців служби, а для тих, хто вперше приходить на такі посади — 14 місяців.

Також очільник оборонного відомства наголосив, що бійцям, які захищають на найнебезпечніших напрямках, треба підвищити виплати. Зокрема, йдеться про піхотинців. Служба таких військових є найважчою, адже навіть логістика до позицій і у зворотному напрямку може тривати до десяти днів. Служити в таких умовах понад рік неможливо.

"Піхотинець у середньому може отримувати близько 300 тисяч гривень на місяць, а штурмовик — від 350 до 400 тисяч гривень залежно від характеру бойових завдань. В окремих випадках виплати можуть сягати 460 тисяч гривень", — заявив Федоров.

Крім того, Міноборони впроваджує механізми, що дозволять військовим вирішувати кадрові питання без радикальних кроків. Автоматичні переведення в межах корпусів допоможуть зменшити кількість СЗЧ, тоді як відсутність такої можливості часто провокувала конфлікти.

"Коли ти забираєш свободу у військового, є чітка кореляція: що більше відмов у переведенні, то більше зростає СЗЧ", — зазначив Федоров.

Надалі планують впровадити механізм автоматичного переведення в межах корпусів і вже запустили можливість повернення із СЗЧ через "Армія+".

"Не можна змінити цей процес (мобілізацію, — Ред.), якщо немає нормального контракту, строків служби, відпустки, можливості перевестися, гарантії, що якщо ти підписав контракт на певну спеціальність і певну бригаду, то точно служитимеш там, а не будеш відправлений на іншу посаду", — підсумував міністр оборони.

Наступним кроком після змін усередині війська має стати оновлення самої системи мобілізації та рекрутингу.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Михайла Федорова повідомляв про нові контракти, за якими можна долучитися до Сил оборони. У таких домовленостях зазначаються термін служби та гарантовані відстрочки. Укласти контракти можуть як військовозобов'язані, так і ті, хто вже служить.

Також Новини.LIVE з посиланням на Міноборони писав, що до лав ЗСУ залучатимуть іноземців. У війську вони обійматимуть посади піхотинців і штурмовиків. Рекрутинг громадян інших держав допоможе підсилити підрозділи та зберегти життя українських воїнів.