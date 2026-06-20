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Главная Мобилизация В ТЦК призвали людей не бояться оформлять отсрочку

В ТЦК призвали людей не бояться оформлять отсрочку

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 06:30
В ТЦК призвали людей не бояться оформлять отсрочку
Гражданин подает заявление в ТЦК. Иллюстративное фото: «Суспильне»

В Украине многие мужчины имеют законное право на отсрочку от мобилизации, но при этом не обращаются для её оформления и получают штрафы. В ТЦК призывают не бояться и обращаться

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила офицер группы по связям с общественностью Ивано-Франковского ОТЦК Наталья Коцкович, передает "Репортер".

Почему стоит оформлять отсрочку

Наталья Коцкович объяснила, что мужчины не оформляют отсрочку по нескольким причинам: откладывают процедуру на потом, не знают алгоритма действий или же опасаются обращаться в ТЦК. Однако она подчеркнула, что бояться не стоит.

"Наоборот, наши специалисты помогут разобраться с процедурой, предоставят консультации и содействуют надлежащему оформлению документов", — сказала сотрудница группы по связям с общественностью.

Также она добавила, что нужно не только иметь право на отсрочку, но и надлежащим образом ее оформить. Только после этого информация поступит в учетные данные, а статус лица будет соответствовать его фактическим обстоятельствам.

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Представительница ТЦК напомнила, что нарушение правил воинского учета или несвоевременное оформление необходимых документов может повлечь за собой административную ответственность. Речь идет, в частности, о нарушениях, предусмотренных статьями 210, 210-1 и 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За такие нарушения предусмотрены штрафы в размере от 17 до 25 тысяч гривен, а для должностных лиц — от 34 до 59,5 тысячи гривен. Вместе с тем законодательство позволяет уплатить половину суммы штрафа, если сделать это в течение десяти дней после вынесения соответствующего постановления.

"Есть люди, которые живут с штрафами. Штрафы висят на них, они видят это в "Резерв+" и ничего с этим не делают. Их можно погасить, встать на воинский учет и оформить документы", — пояснила Наталья Коцкович.

Подводя итог, она подчеркнула, что чем быстрее человек обратится для выяснения ситуации и оформления документов, тем легче и оперативнее удастся решить все вопросы, связанные с процедурой.

Как сообщало Новини.LIVE, студенты в Украине имеют право на отсрочку. Однако в настоящее время проверки студентов ужесточили, поскольку значительно увеличилось количество мужчин старше 25 лет.

Также мы писали, кто получит годовую отсрочку от службы после контракта.

штраф мобилизация отсрочка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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