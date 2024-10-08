Мобилизация без визита в ТЦК – как работает новый механизм

Мобилизиванные граждане в учебном центре. Фото: 150 учебный центр Командования РО ВСУ

Начиная с октября 2024 года граждане, которые доборовольно изъяли желание присоединиться к рядам Сил обороны Украины, могут самостоятельно выбирать воинскую часть или подразделение и получить от командира направления на прохождение ВВК. То есть, теперь в стране изменился формат мобилизации, позволяющий не приходить в ТЦК и служить именно там, где желает человек.

Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

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В ведомстве отметили, что новации были инициированы непосредственно Генштабом, поддержаны правительством и уже вступили в силу. Следовательно, командиры воинских частей имеют право осуществлять призыв военнообязанных и резервистов на военную службу во время мобилизации без участия территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

По словам Романа Горбачева, полковника и начальника Главного управления персонала Генштаба ВСУ, перечень воинских частей, командирами которых осуществляется призыв военнообязанных и резервистов во время мобилизации, определяется Генеральным штабом и насчитывает больше 130 воинских частей. Более того, этот перечень постоянно расширяется.

В частности, теперь доброволец может подать заявление на имя командира воинской части о призыве на избранную вакантную должность, после чего будет проходить профессионально-технический отбор. В случае, если результаты изучения будут положительными, такой граждан направляется командиром части на военно-врачебную комиссию (ВВК). После того, как станет известна степень пригодности, командир будет принимать решение о призыве и будет оформляться соответствующий приказ.

"При этом, по желанию самого гражданина, военно-врачебную комиссию он может проходить либо по месту жительства, либо по месту постановки на военный учет, либо по месту дислокации воинской части. То есть доброволец вообще не будет заходить в ТЦК", — пояснил во время брифинга в Милитаре Медиа Центре полковник Роман Горбач.

Он добавил, что коммуникация добровольцев с Силами обороны возможна. По его словам, предоставление добровольцам возможности самостоятельно выбрать подразделение и должность должны улучшить качество комплектования воинских частей, а также повысить мотивацию граждан к прохождению службы и уменьшить количество жалоб на действия ТЦК.

Горбач отметил, что присоединение добровольцев к Силам обороны возможно как через рекрутинговые центры воинских частей, так и через гражданские рекрутинговые информационные платформы, с которыми Генштаб тесно сотрудничает.

"В итоге, это решение, которое было инициировано Генеральным штабом и принято Кабмином, делает невозможными любые ошибки с распределением добровольцев после учебных центров", — добавил генеральный директор рекрутинговой компании LobbyX Владислав Грезев, который тоже выступал на брифинге .

Недавно мы писали, что, начиная с 18 мая 2024 года, в Украине вступил в силу закон о мобилизации, в связи с чем мобилизационный возраст был снижен с 27 до 25 лет. Однако в информационном пространстве есть заявления, что призывной возраст нужно снизить еще больше. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на это и заявил, что призывной возраст очень желательно не снижать, а если и делать это, то только в крайнем случае, поскольку возрастная категория 18-25 является будущим Украины.

Напомним, что мужчины могут иметь право на отсрочку при наличии супруги, которая служит в армии, однако только при наличии несовершеннолетних детей. К тому же отсрочка предоставляется только тогда, когда жена является частью ВСУ, а не полиции или ГСЧС.