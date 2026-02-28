Зеленський сказав, скільки Україна мобілізує людей

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна мобілізує щомісяця 30-34 тисячі людей. Водночас Росія теж має проблеми з набором в армію, тож набирає приблизно на 10 тисяч більше.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави сказав в інтерв'ю Sky News.

Що сказав Зеленський про мобілізацію

Український лідер наголосив, що люди втомлені на фронті, тож потрібні ротації. І навіть з цією кількістю мобілізованих завжди є питання від когось на якийсь напрямок.

Водночас Зеленський пояснив, що Росія кидає людей на передачу, не даючи часу підготуватися. Україна ж навпаки, навчає людей, і тільки потім вони йдуть на фронт.

"Україна мобілізує 30-34 тисяч людей на місяць, Росії щомісяця — на 10 тисяч більше. Для нас це велика цифра. Ми мобілізуємо, що можемо, і навіть з такою кількістю завжди є питання від когось, якийсь напрямок, що їм треба більше, бо вони хочуть більше ротацій, і вони праві, бо люди втомлені. Коли втомлений, мораль падає. Це зрозуміло. Сподіваюся, командири впораються краще", — заявив президент.

При цьому глава держави додав, що якщо порівнювати ситуацію, то зараз Україна почала використовувати більше дронів та зброї, включаючи далекобійну зброю.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський визнав, що в Україні є проблеми з мобілізацією працівниками ТЦК. Однак зазначив, що з цього приводу є багато дезінформації з боку Росії.

Також ми писали, що за словами нардепа Данила Гетманцева, в Україні побільшало випадків насильства під час мобілізації. Він сказав, що суспільство очікує від влади змін і припинення силових практик.