Україна
Проблема мобілізації і СЗЧ в Україні — Федоров анонсував план дій

Дата публікації: 1 березня 2026 01:30
Федоров розкрив план, як вирішити проблему з мобілізацією та СЗЧ
Михайло Федоров. Фото: Михайло Федоров / Facebook

Глава Міноборони України Михайло Федоров заявив, що держава розробляє комплексний план для вирішення проблеми із мобілізацією і СЗЧ. Зокрема, він передбачає більш активне залучення іноземців до ЗСУ.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Федоров сказав під час спільного брифінгу з нідерландською колегою Ділан Єшільгоз-Зегеріу.

Що допоможе вирішити проблему з мобілізацією та СЗЧ в Україні

Михайло Федоров поінформував, що план вже напрацьований і пройшов так звані "краш-тести" на обговореннях із командирами на фронті та військовими експертами. Одним з факторів є залучення іноземців.

"Наш комплексний план щодо вирішення проблем з СЗЧ і мобілізацією — він включає певні рішення щодо того, як зробити так, щоб в Україні було більше іноземців", — поінформував міністр.

Також Федоров додав, що за 4 роки повномасштабної війни наразі накопичилося багато питань. Конкретні кроки щодо їх вирішення почнуть озвучувати вже в найближчі час.

"В найближчі місяці ви побачите, як крок за кроком ми почнемо приймати конкретні рішення. Ми вже почали багато рішень приймати, які стосуються інших проблем... але паралельно мій фокус уваги особисто знаходиться зараз на цьому питанні", — резюмував міністр.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щомісяця мобілізує до лав ЗСУ до 34 тисяч людей. Водночас у РФ теж проблеми, тому вона набирає лише на 10 тисяч більше.

Окрім того, ми писали, що юрист Інна Большан опублікована свої пропозиції, як можна було б покращити мобілізацію в Україні.

Михайло Федоров армія іноземці мобілізація війна в Україні СЗЧ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
