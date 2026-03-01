Буданов ответил, как долго в Украине будет мобилизация

Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что мобилизация в Украине будет до конца войны. Он подчеркнул, что смотря на историю с этой проблемой столкнулась не только Украина.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Буданов сказал в интервью украинским телеканалам.

Что сказал Буданов о мобилизации в Украине

"Мне обидно вас огорчать, но пока идет война, вопрос мобилизации никто в мире решить нигде не смог и не сможет. И Украина в этом случае исключением не станет", — заявил руководитель ОП.

Буданов подчеркнул, что суть вопроса глубже, чем кажется на первый взгляд. Реагируя на тему "бусификации", он обратил внимание на тех граждан, которые уклоняются от мобилизации.

"Человек, который живет в Украине, где 12 лет идет война, 4 года полномасштабная, считает, что воевать должен кто-то другой — он правильно поступает или нет?", — задал вопрос Буданов.

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина каждый месяц мобилизует от 30 до 34 тысяч человек.

Также мы писали, по словам главы Минобороны Михаила Федорова, сейчас разрабатывается план для решения проблемы с мобилизацией и СОЧ. В частности, в ряды ВСУ планируют более активно привлекать иностранцев.