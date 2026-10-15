Мобілізація адвокатів — чи мають вони право на відстрочку

Військово-реєстраційний документ. Фото: Новини.LIVE

В Україні триває воєнний стан, а отже, питання мобілізації фахівців окремих професій залишається актуальним. Зокрема, для багатьох залишається загадкою, чи мають юристи та адвокати право на відстрочку.

Відповідь на це питання дає "Факти ICTV", передає Новини.LIVE.

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Чи підлягають адвокати мобілізації

Згідно із законодавством України, адвокати не мають окремого статусу, який автоматично звільняв би їх від мобілізації або надавав право на відстрочку. На них поширюються загальні правила призову, передбачені для всіх військовозобов’язаних чоловіків відповідного віку.

Зокрема, адвокат і партнер адвокатського об’єднання «Донець і Партнери» Василь Гаращак наголосив, що адвокатів можуть мобілізувати на загальних підставах.

"Жодних привілеїв у процесі мобілізації, таких як бронювання чи відстрочка, у осіб, які мають статус адвоката, немає. Лише відстрочка чи бронювання на загальних підставах", — каже він.

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Відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та постанови Кабміну № 76, право на бронювання та відстрочку передбачено для певних категорій громадян, зокрема працівників, діяльність яких має критичне значення для забезпечення функціонування держави, органів влади або оборонного сектору. При цьому сама по собі робота в приватній адвокатській практиці не дає права на бронювання, якщо юрист не виконує функції в державному секторі.

Таким чином, адвокат може отримати повістку для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Якщо у нього немає законних підстав для відстрочки або звільнення від призову, його можуть мобілізувати для проходження військової служби.

Як повідомляли Новини.LIVE, нардеп Мар’яна Безугла закликала брати приклад з Ізраїлю та призивати на службу, зокрема, жінок. При цьому адвокат Ростислав Кравець вважає, що ці заяви спрямовані на привернення уваги громадськості.

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