Мобилизация адвокатов - имеют ли они право на отсрочку

Военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжается военное положение, а значит вопрос мобилизации специалистов отдельных профессий остается актуальным. В частности, для многих остается загадкой, имеют ли юристы и адвокаты право на отсрочку.

Ответ на это пишет "Факты ICTV", передает Новини.LIVE.

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Подлежат ли адвокаты мобилизации

Согласно законодательству Украины, адвокаты не имеют отдельного статуса, который автоматически освобождал бы их от мобилизации или предоставлял право на бронирование. На них распространяются общие правила призыва, предусмотренные для всех военнообязанных мужчин соответствующего возраста.

В частности, адвокат и партнер адвокатского объединения "Донец и Партнеры" Василий Гаращак подчеркнул, что адвокатов могут мобилизовать на общих основаниях.

"Любых привилегий в процессе мобилизации, таких как бронирование или отсрочка, у лиц, имеющих статус адвоката, нет. Только отсрочки или бронирования на общих основаниях", — говорит он.

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В соответствии с законом о мобилизационной подготовке и мобилизации и постановлением Кабмина №76, право на бронирование и отсрочку предусмотрено для определенных категорий граждан, в частности работников, деятельность которых имеет критическое значение для обеспечения функционирования государства, органов власти или оборонного сектора. При этом сама по себе работа в частной адвокатской практике не дает права на бронирование, если юрист не выполняет функции в государственном секторе.

Таким образом, адвокат может получить повестку для уточнения военно-учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии. Если у него нет законных оснований для отсрочки или освобождения от призыва, его могут мобилизовать для прохождения военной службы.

Как сообщали Новини.LIVE, нардеп Марьяна Безуглая призвала брать пример с Израиля и призывать на службу в том числе женщин. При этом адвокат Ростислав Кравец считает, что эти заявления направлены на привлечение общественного внимания.

Также мы писали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал области Украины, в которых наибольшее количество жалоб на ТЦК.