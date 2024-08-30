Выезд за границу во время военного положения - могут ли выезжать аспиранты - условия

Украинские аспиранты. Фото: chmnu.edu.ua

Граждане, которые учатся в аспирантуре и получают ученую степень доктора философии, имеют право на отсрочку от мобилизации. Но отсрочка не означает возможность уехать за пределы Украины до конца действия военного положения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Как известно, право на отсрочку от мобилизации во время действия военного положения имеют не только студенты различных образовательных учреждений, которые получают свое первое образование, но и военнообязанные граждане, которые занимаются научной деятельностью.

Это касается, в частности, и аспирантов, завершением обучения которых является защита диссертации на соискание ученой степени доктора философии (доктора искусств).

Отсрочка — это не право на выезд за границу

Вместе с тем, подчеркнул Юрий Айвазян, предоставление отсрочки от мобилизации не дает аспирантам права на выезд за пределы Украины .

"Вы являетесь лицом, которому, в соответствии с Правилами пересечения границы гражданами Украины, не разрешен выезд из Украины", — так ответил адвокат одному из украинских аспирантов.