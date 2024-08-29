Заява на відстрочку від мобілізації - чи діє документ для патрулів ТЦК

Перевірка документів на вулиці. Фото: NV

Після того, як військовозобов’язаний громадянин подає до ТЦК заяву про надання йому відстрочки від мобілізації, весь процес мобілізації щодо його персони призупиняється до рішення комісії при ТЦК. Але при цьому копія заяви про надання відстрочки не є для патрулів, які працюють на вулицях українських міст, повноцінним документом.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала юристка Аліна Рачковська.

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Військовозобов’язані громадяни, які мають право на відстрочку від мобілізації і подали відповідну заяву до ТЦК, не можуть бути мобілізовані.

"Дійсно, допоки розглядають вашу заяву, процес мобілізації щодо вашої персони перебуває на "паузі", — підкреслила юристка.

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Втім, такі громадяни, як і інші, можуть зустрітися на вулицях свого населеного пункту із патрульними групами ТЦК. І тут у військовозобов’язаних, які чекають на рішення комісії щодо своєї відстрочки, можуть виникнути проблеми.

"Як така заява на відстрочку не має такої юридичної сили, щоб працівники ТЦК не мали права вас затримувати (добровільно доставляти) до територіальних центрів комплектування", — пояснила Аліна Рачковська.

Тож громадянин може продемонструвати представникам ТЦК копію заяви про надання відстрочки, але не факт, що вона спрацює як повноцінний документ про відстрочку.